Restricții prelungite în Capitală. Ce se întâmplă în perioada Paștelui

În urma ședinței Consiliului Municipal pentru Situații de Urgență București, prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat că rata de incidență a scăzut sub 4 la mia de locuitori, dar restricțiile au fost prelungite.

Prefectul Capitalei a declarat în urma ședinței care a avut loc astăzi că au fost prelungite măsurile cunoscute. Însă, există derogări pentru perioada de Paște, dar și Ramazamului.

„Pentru următoarea vineri, 30, Vinerea Mare, programul operatorilor economici cu publicul va fi până la ora 20, în loc de ora 18. În noaptea de Paşte circulaţia va fi liberă pentru toate persoanele, fără niciun fel de declaraţie pentru a participa la slujbele specifice.

La fel şi pentru sărbătoarea credincioşilor musulmani, Ramadanul, peste o săptămână după Paşte. Rata a scăzut sub 4 în Capitală, suntem la 3,94 astăzi.

Este previzibil că vom scădea sub 3,5 în următoarea perioadă. Conform hotărârii în vigoare, singura măsură suplimentară faţă de ce am spus va fi deschiderea sălilor de sport, la sub 3,5. (…)

Restaurantele la interior vor fi deschise treptat, după ce vom coborî sub 3 cu rata de infectare, mai întâi cu 30%, iar după ce scade sub 1,5, va fi de 50%”, a precizat Alin Stoica, prefectul Capitalei.

CITEȘTE ȘI CORONAVIRUS ROMÂNIA, 24 APRILIE 2021. 154 DE DECESE AU FOST ÎNREGISTRATE ÎN ULTIMELE 24 DE ORE

Ce restricții au fost prelungite

Circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este interzisă în intervalul orar 22,00 – 5,00 în zilele de luni până joi şi în intervalul orar 20,00 – 5,00 în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, cu condiţia menţinerii incidenţei cumulate la cel mult 7,5/1.000 de locuitori.

Programul operatorilor economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări servicii în spaţii închise şi /sau deschise, publice şi/sau private, se poate desfăşura în intervalul 5,00 – 18,00 în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică.

În zilele de luni – joi, programul poate fi desfăşurat în intervalul orar 5,00 – 21,00, cu condiţia menţinerii incidenţei cumulată la cel mult 7,5/1.000 locuitori. Prin excepţie, în intervalul orar 21,00 – 5,00 în zilele de luni până joi, respectiv 18,00 – 5,00 în zilele de vineri, sâmbătă duminică, pot fi făcute livrări la domiciliu.