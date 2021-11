Revenită din vacanță, Antonia lasă de înțeles, pe Instagram, că a fost trădată. “Unul dintre cele mai dificile lucruri pe care a trebuit să le învăț”

Antonia a postat un mesaj dur pe o rețea socială, prin intermediul căruia a anunțat că a învățat o lecție importantă în viață. Din câte se pare, iubita lui Alex Velea ar fi fost trădată de unele persoane în care avea încredere.

Mai exact, Antonia a precizat că este total dezamăgită de cei pe care îi considera prieteni, dar care, într-un final, s-au dovedit a fi doar simple personaje trecătoare. Mesajul partenerei lui Alex Velea surprinde, ținând cont că foarte rar își deschide sufletul pe rețelele sociale.

Însă, de această dată, Antonia, proaspăt întoarsă din vacanță, nu a mai suportat și a răbufnit pe Instagram, semn că ultima experiență i-a lăsat un gust amar. Este, totuși, mulțumită că a învățat o lecție importantă în viață, chiar dacă nu i-a căzut bine situația.

“Unul dintre cele mai dificile lucruri pe care a trebuit să le învăț este acela că nu toate persoanele pe care le consideri prieteni sunt cu adevărat prietenii tăi”, a scris Antonia pe o rețea socială.

Antonia, detalii despre nunta cu Alex Velea

Antonia și Alex Velea formează un cuplu de mai bine de nouă ani. Cei doi au împreună doi copii: Dominic (n.: 27 decembrie 2014) şi Akim Alexandru (n.: 7 decembrie 2016). Cântăreaţa mai are o fiică, pe Maya, din căsnicia cu Vincenzo Castellano.

Recent, în cadrul unui interviu, Antonia a oferit detalii despre nunta cu Alex Velea. Reamintim că artista este acum o femeie liberă, divorțul de italian fiind finalizat.

“Am primit foarte multe mesaje. M-am bucurat pentru că am așteptat foarte mult să se întâmple. Mulți nu cunosc situația mea și n-au înțeles ce am așteptat atât. Am avut o situație personală cu fosta mea relație și acum totul este OK și putem merge mai departe. Îmi doresc o nuntă mai intimă, nu-mi doresc o nuntă mare”, a declarat Antonia.