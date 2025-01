Sezonul nunților se apropie, iar viitoarele mirese au început deja să fie în căutarea rochiilor care să le pună în evidență și să le facă să strălucească în ziua cea mare. Dar, dacă v-am spune că există un târg care oferă rochii de mireasă și de seară la prețuri simbolice, sună bine, nu-i așa?! Vorbim așadar despre cel mai mare târg caritabil cu rochii de mireasă din România. Evenimentul are loc într-unul dintre cele mai spectaculoase restaurante. În plus, în cadrul galei se va organiza și o licitație, banii strânși urmând să fie donați cauzelor caritabile.

Beatrice Lianda Dinu aduce o revoluție în modă și un spectacol fabulos la cel mai mare târg caritabil al mireselor din România! Evenimentul planificat sub egida Ambasador of Global Peace and Excellence Awards alături de Asociația Terapii Miraculoase se remarcă prin amploare și unicitate. Acesta nu doar că implică oferirea a peste 50 de rochii de mireasă și de seară la prețuri simbolice, dar include și o scenografie spectaculoasă.

Iată când va avea loc cel mai mare târg caritabil cu rochii de mirese

Evenimentul va avea loc pe 19 februarie 2025, iar locația care va găzdui evenimentul este Metropolitan by Monarh. Seara va fi marcată de o scenografie de proporții, iar 50 de modele uimitoare și rochii de seară și de mireasă exclusiviste care spun povești de suflet.

Beatrice Lianda Dinu a perfecționat fiecare detaliu al defilării pentru a crea un spectacol memorabil. Invitații vor fi surprinși de un moment spectaculos pregătit de echipa creatoarei de modă.

Evenimentul nu este doar un spectacol vizual, ci și o inițiativă care schimbă vieți. Cu peste 50 de rochii de mireasă donate, inclusiv creații marca Beatrice Lianda Design, femeile care visează la ziua cea mare primesc șansa de a trăi un moment magic. Pentru prima dată, Beatrice va introduce un moment inedit în eveniment: o licitație pentru rochii de mireasă unicat, banii strânși urmând să fie donați cauzelor caritabile. Creatoarea de modă însăși va înmâna rochia unei mirese norocoase. Celelalte rochii de mirese vor fi puse în vânzare la prețuri simbolice de 300 – 500 ron.

