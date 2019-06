Rică Răducanu, internat la spital! “Durerile sunt crunte!”

Rică Răducanu se confruntă cu probleme de sănătate, motiv pentru care a fost internat la spitalul Colentina din Capitală. Recent, fostul portar al Rapidului mărturisea că îl dor foarte tare picioarele.

“Sunt cu supărările mele, tocmai ce am venit de la tratament de la Covasna, mă dor foarte tare genunchii şi picioarele de la cât sport am făcut la viaţa mea. Mi s-a zis că mi s-a tocat tot cartilajul de la genunchi. Durerile sunt crunte. Am stat la un centru medical timp de dois-prezece zile”, a declarat Rică Răducanu.

Rică Răducanu este un fost fotbalist român, portar, care a jucat în echipa națională de fotbal a României la Campionatul Mondial de Fotbal 1970 din Mexic, performanță pentru care a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a.

A jucat în Totul pentru fotbal (1982) și Legiunea străină (2008), în rolul lui Maricel.