Rihanna, apariție spectaculoasă la Coachella. Fanii au crezut că nu văd bine!

Rihanna a șocat din nou cu apariția ta de la festivalul de muzică din diferite genuri, Coachella, de sâmbătă seara. Artista a ales să adopte un look extrem de controversat.

Cântăreața, în vârstă de 36 de ani, a îmbrăcat o haină de blană excentrică și o pereche de cizme înalte până la coapse, în timp ce se plimba la evenimentul plin de vedete din California, potrivit Daily Mail. Pe sub blana extravagantă, artista a purtat un hanorac închis la culoare, cu glugă, și o fustă neagră.

De asemenea, Rihanna și-a accesorizat ținuta cu o serie de coliere argintii și colorate și a purtat și o pereche de ochelari de soare crem. Ea și-a prins părul blond, ușor ondulat și a optat pentru un machiaj tipic ei, plin de farmec, care i-a scos în evidență frumoasele trăsături.

Ce surprize le pregătește Rihanna fanilor săi

Ieșirea Rihannei vine imediat după ce s-a dezvăluit că are ,,o mulțime de idei vizuale” pentru un nou album. Așa că, fanii așteaptă cu răbdare cel de-al nouălea album al cântăreței, după ultimul album al cântăreței, Anti, care a fost lansat tocmai în ianuarie 2016.

Cu toate acestea, se pare că așteptarea va continua, deoarece mama a doi copii a spus că până acum are o mulțime de idei creative, dar nu are încă melodii care să se potrivească ideilor sale. Vorbind pentru Interview Magazine, Rihanna a spus:

,,Am o mulțime de idei vizuale. E ciudat. Creierul meu lucrează. De obicei, am muzica mai întâi, iar muzica mă conduce în toate aceste idei vizuale, iar acum am toate aceste efecte vizuale și nu am încă melodiile pentru ele, dar poate că aceasta este cheia, de data aceasta. Poate că ideile vizuale mă conduc la melodiile pe care trebuie să le fac.”, a explicat celebra cântăreață.

Cu puțin timp înainte, cântăreața a dezvăluit, de asemenea, că este încântată ,,pentru ceea ce urmează”, susținând că albumul care va fi lansat în continuare va fi un fel de renaștere.

,,Sunt într-o eră a descoperirilor. Și poate că este o redescoperire pentru că atât de multe se schimbă, iar unele lucruri sunt trecătoare. Și unele lucruri sunt încă de descoperit, nu? Iar eu sunt în centrul tuturor acestor lucruri.”, a mai adăugat vedeta.

Persoana care i-a fost și îi este alături Rihannei în toată această perioadă este iubitul și tatăl copiilor săi, A$AP. Rihanna și A$AP s-au întâlnit pentru prima dată în noiembrie 2020, după ce au colaborat anterior împreună și au fost văzuți la diferite evenimente. Câțiva ani mai târziu, îndrăgostiții și-au întâmpinat primul copil, pe fiul lor pe nume RZA Athelaston Mayers, în mai 2022.

Cel de-al doilea fiu al lor, pe nume Riot Rose Mayers, s-a născut în august 2023, după ce cântăreața a anunțat sarcina în timpul spectacolului ei din pauza Super Bowl, la începutul aceluiași an.

FOTO: Instagram