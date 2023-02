Rita Mureșan, declarații halucinante! A comunicat cu mama sa, pentru a doua oară, de pe lumea cealaltă: „S-au băgat Iisus și Fecioara Maria între noi”

Rita Mureșan continuă șirul dezvăluirilor despre moartea mamei sale. Pierderea celei mai importante ființe din viața ei a fost unul dintre cele mai grele momente din viața, în care a simțit că i se dărâmă lumea și că nu va putea trece niciodată peste asta. În cadrul podcastului „După faptă și răsplată”, de pe Metropola TV, creatoarea de modă a spus cum a arătat cea de-a doua întâlnire cu mama ei, după ce a murit.

Mama Ritei Mureșan s-a stins din viață în urmă cu mulți ani, iar din acel moment, pentru Rita lucrurile s-au schimbat la 180 de grade. A urmat o perioadă grea, cu multă durere și suferință și cu ședințe de terapii de acceptare a ideii că mama sa nu mai este lângă ea. Creatoarea de modă crede foarte mult în energii și spiritualitate și nu de puține ori a declarat cum au ajutat-o ședințele de spiritualitate să vadă viața cu alți ochi.

În urmă cu ceva timp, Rita a fost în Cipru, pentru o terapie prin viziune, numită ayahuasca, iar în cadrul acestei terapii a avut ocazia de a discuta cu mama ei decedată.

Apoi, Rita a mers în Peru unde a avut o altă ședință de terapie prin viziune, unde a vorbit pentru a doua oară cu mama sa. În cadrul podcastului „După faptă și răsplată”, moderat de Cristina Șișcanu și difuzat pe Metropola TV, creatoarea de modă a povestit cum a arătat cea de-a doua întâlnire cu mama ei.

Rita Mureșan: „Am vrut să jupoi pielea de pe ea”

Mama sa a murit chiar în timp ce Rita Mureșan își sărbătorea ziua de naștere, la care au participat 500 de persoane. Petrecere care va rămâne vie în memoria ei, căci din acel moment, zilele de naștere nu au mai fost pline de bucurie ca până în momentul în care mama sa a trecut la cele veșnice chiar în timp ce se sărbătorea cu toți cei dragi cu prilejul zilei sale de naștere.

Rita a povestit cum a decurs cea de-a doua terapie și cum a fost pentru ea momentul de a-și putea reîntâlni mama pentru a doua oară, după ce a plecat pe lumea cealaltă.

„În Peru. Ce întâlnire drăguță. Eram foarte supărată pe ea. Dar s-au băgat Iisus și Fecioara Maria între noi, că eu voiam să îi jupoi piele de pe ea din cap până în picioare, să-i dau așa peste ochi.

Păi eu credeam că suntem bine. Eu am vrut să-i reproșez niște lucruri: «deșteapta familia, nu ți-ai găsit altă zi să mori?» În plan conștient, trecuseră vreo patru ani sau cinci, era a doua oară când luam aia în coasă. Prima oară am fost floricică, nu prea aveam multe de băgat sub preș, cu copilul deja înțelesesem, deci mi-a fost un rău. Eu am fost a doua oară floricică, fix cum am fost prima oară. Dar am zis eh, nu aveam eu multe de băgat sub preș, nu am avut vieți anterioare. Aia cu copilul o înțelesesem, am mai primit niște mesaje, niște informații, dar cred că dacaă am scuipat de două ori în găleata aia era ok. Vai de capul meu a doua oară.. Și i-am zis: «ce ți-a venit, mă femeie?» Și a zis: «păi ai deschis portarul și am vrut să plec și așa nu o să mă uiți niciodată». Zic: «a, credeai că o să te uit. Te-ai învârtit în jurul zilei mele de naștere, ca defiecare dată, de acum înainte când vine ziua mea de naștere să am o pietricică pe suflet.» Oricum, nu mai suflu în lumânări de 9 ani și acum, la Milano mi-am adus tortul cu lumânări și nu am suflat, le-am stins cu mâna. Dorințe îmi pun, nu e problemă.

Am mai făcut așa petreceri. Anul trecut au fost 84 de persoane, am plătit și amendă (râde)”, a declarat Rita Mureșan, în cadrul podcastului.