Rita Mureșan, mărturii despre momentul în care a fost la un pas de moarte. Una dintre fiicele ei a trecut prin aceeași situație

Rita Mureșan a avut parte de foarte mult obstacole și momente nu tocmai plăcut până acum. La un moment dat, povestește vedeta, a fost la un pas de moarte din cauza unui obicei banal. Surprinzător sau nu și una dintre fiicele sale s-a confruntat cu aceeași situație.

Copilăria Ritei Mureșan a fost marcată de momente traumatice și a durat foarte mult timp ca vedeta să poată trece peste ele. Unele dintre aceste episoade au revenit în atenția ei, atunci când una dintre fiicele ei a pățit aceleași lucruri. Vedeta a povestit că la un moment dat, pe când era doar un copil, avea o plăcere nevinovată, stătea sub streașină atunci când ploua. Nimic mai frumos pentru un copil, doar că acest obicei a afectat-o atât de mult, încât au urmat perioade în care răcea foarte puternic și în felul acesta a stat prin spitale o jumătate de an. Și nu doar atât, două săptămâni a stat în comă, iar ulterior a fost nevoită să învețe, din nou, să vorbească și să scrie.

„Am stat în comă când aveam 10 ani, am reînvățat să scriu, să vorbesc. Îmi plăcea să stau mult cu capul sub streașină când ploua. S-a acumulat răceala. Pur și simplu mi-a pus viața în pericol. Am luat activitățile de la zero. Probabil binecuvântarea mea era că eu la școală eram mult înainte. Am stat șase luni și ceva prin spitale. Nu a fost nevoie să repet anul”, a povestit Rita Mureșan într-o emisiune TV.

Rebeca s-a confruntat cu aceeași problemă

Rita Mureșan a fost nevoită să retrăiască acele clipe groaznice când fiica ei, Rebeca, a pățit același lucru. Din fericire, ca și în cazul ei, Rebeca s-a recuperat destul de repede.

”Același lucru i s-a întâmplat și Rebecăi, tot la 10 ani. E bine că am trecut peste”, a spus Rita Mureșan, în urmă cu ceva timp, la o emisiune TV.

