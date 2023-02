Rita Mureșanu, dezvăluiri despre divorțul de tatăl fiicelor ei: ”A fost o suferință”

Rita Mureșan este una dintre cele mai cunoscute creatoare de modă din România. Cu o carieră de succes în domeniul ce a consacrat-o, vedeta a suferit multe traume în viața personală. În cadrul emisiunii online ”După faptă și răsplată”, moderată de Cristina Șișcanu, Rita Mureșan și-a deschis sufletul în fața oamenilor și a vorbit despre momentele dureroase care au marcat-o.

De-a lungul timpului, viața a supus-o anumitor întâmplări de-a dreptul dureroase. Accidentul fiicei sale, Rebeca, divorțul și moartea mamei sale au reprezentat unele dintre cele mai grele încercări pentru Rita Mureșan. Ce destăinuri a făcut aceasta.

Rita Mureșan: ”A fost o suferință, într-adevăr”

Cele mai mari traume din viața Ritei Mureșan au fost reprezentate de accidentul fiicei sale și moartea mamei ei. După 13 ani de căsnicie cu afaceristul Ioan Lucian Mureșan, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, în anul 2007. Despre acest episod, creatoarea de modă a mărturisit că nu divorțul a fost cel mai traumatizant moment din viața sa.

”Față de astea două (n.r. accidentul Rebecăi și moartea mamei)… Nu se poate compara. A fost o suferință, într-adevăr, dar nu poți compara cu moartea mamei mele și accidentul Rebecăi. Sunt așa, de la cer la pământ”, a mărturisit Rita Mureșan, în cadrul emisiunii Cristinei Șișcanu.

Rita Mureșan, șocurile despre care nu este pregătită să vorbească

Se pare că nu doar cele trei evenimente de mai sus au marcat-o pe Rita Mureșan, în viața ei existând și ale șocuri despre care, spune ea, încă nu este pregătită să vorbească.

”Mai sunt câteva șocuri, dar de unele nu sunt încă pregătită să vorbesc. Dar de-asta am și zis că eu fac în fiecare an 23 de ani. Dar, din câte am trecut, de anul trecut, din vară până acum, cred că am îmbătrânit 10 ani. Nu sunt pregătită să vorbesc despre asta”, a adăugat vedeta.