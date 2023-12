Rivalul Laurei Giurcanu la America Express a rămas șocat! S-a întâmplat chiar în mijlocul șoselei: ”Femeia e nebună!”

Showbizul este într-o dinamică de zile mari, publicul primind veste după veste. Aseară s-a difuzat la Antena 1 finala „America Express”, câștigătoarele fiind Laura Giurcanu și Sânziana Negru. Tot aseară a avut loc și avanpremiera VIP a filmului „Tati Part-Time„, produs de BRomania. Elementul comun al celor două evenimente de anvergură este George Tănase. Comediantul a participat atât la show-ul televizat, cât și la festivitatea de lansare a lungemtrajului, disponibil din 2 ianuarie la cinema (bilete AICI). În exclusivitate pentru CANCAN.RO, colegul lui Ionuț Rusu a oferit un interviu de senzație!

Jovial, cu glumele la purtător, George Tănase a dezvăluit detalii de interes din culisele proiectului „America Express”, comentând prestația celor două câștigătoare. Mai mult, vedeta a vorbit deschis și despre relația pe care o are cu Ionuț Rusu după show-ul care a cucerit România.

Povestea neștiută a mamei comediantului de la America Express: „A trecut de la pampersul meu la pampersul altora!”

CANCAN.RO: Soția de ce nu este cu tine la evenimentul „Tati Part-Time”, George?

George Tănase: E la muncă, este mamă part-time, are grijă de mine.

CANCAN.RO: Simți că ești imaturul casei?

George Tănase: Da. N-am grijă de mine deloc. Am fost în grija bunicilor și a părinților toată viața, apoi a venit soția și ușor ușor o să-mi iau o badantă. O să aibă grijă tot mama, că are grijă și în străinătate de bătrâni. Până îmbătrânesc eu o să aibă grijă și de mine și tot așa. Găsesc eu mereu pe cineva să aibă grijă de mine.

CANCAN.RO: Real, mama ta este plecată?

George Tănase: Da, mama e în Italia de mulți ani, am mai zis asta și pe la stand-up. Când n-are grijă de alți oameni, vine și are grijă de mine. A trecut de la pampersul meu la pampersul altora.

Glumele lui George Tănase s-au ținut lanț la adresa colegului Ionuț Rusu: „Am zis că dacă mă supără îl bat direct în cușcă!”

CANCAN.RO: Pe 2023 ai avut succesul televizat, de la America Express…

George Tănase: Așa îi zici tu, succes?!

CANCAN.RO: A fost!

George Tănase: A fost un boom, am explodat și s-a fâsâit ca balonul.

CANCAN.RO: Ce crezi că puteai face mai mult sau mai bine?

George Tănase: Să fiu mai matur, mai responsabil, să stau mai bine cu nervii, lucrurile din astea simple.

CANCAN.RO: Cum de nu te-ai strâns de gât cu Ionuț Rusu?

George Tănase: Ce să strâng la el, doar în Gala RXF, dacă e. Am zis că dacă mă supără îl bat direct în cușcă. Dar e prietenul meu cel mai bun, cum să te superi pe ființa aia?! Ionuț e ardelean, este imposibil să te cerți cu el. Are niște mecanisme prin care m-a închis, drept dovadă că ne-am întors prieteni. Și poate la anul suntem tați part-time, împreună, cine știe?!

Prima reacție a lui George Tănase, după ce Laura Giurcanu a fost declarată câștigătoare la America Express, alături de Sânziana Negru: „E nebună femeia!”

CANCAN.RO: Meritau Laura Giurcanu și Sânziana să câștige „America Express”?

George Tănase: Da! Eu am comparat mereu echipa noastră cu a Laurei și a Sânzianei, în competiție. Când am văzut ce sunt ele dispuse să facă acolo, am rămas șocat, am zis «eu nu am ce să caut în emisiunea asta». În momentul în care nouă ni s-a spus clar «nu stați pe mijlocul șoselei, că aștia dau peste voi, că se sperie să nu fie vreo deturnare de mașină», Laura s-a pus pe mijlocul șoselei.

Mașina venea cu viteză în vale și mai avea un pic să-i treacă mașina printre picioare, era foarte aproape că era mașină mică. Și am zis «bă, femeia e nebună, merită să ajungă cel puțin în finală». O grămadă de bani au câștigat și reclame după.

CANCAN.RO: Deci determinarea zici tu că a făcut diferența?

George Tănase: Cred că în America contează cel mai mult psihicul, nu fizicul. Psihic, dacă rămâi tare, atunci câștigi. Să poți să reziști la tensiunea aia, probă după probă. Asta e toată șmecheria, dacă reziști psihic, ajungi departe.

