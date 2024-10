Rivalul lui Cristiano Ronaldo, noul rege al filmelor XXX! ”Va avea succes. Este ca un leu în pat!”

Fostul fotbalist portughez Fabio Paim, care a devenit faimos după ce a spus că este mai talentat decât Cristiano Ronaldo, a surprins întreaga lume după ce și-a făcut recent debutul în industria filmelor pentru adulți!

Fabio Paim, care a petrecut o scurtă perioadă la Chelsea, în 2008, dar a fost doar rezervă, și-a început cariera fotbalistică la Sporting Lisabona, unde a fost coechipier cu Cristiano Ronaldo, scrie Daily Mail.

O declarație făcută de Paim anul trecut a făcut înconjurul presei sportive din întreaga lume. La acea vreme, el a sugerat că este mai talentat decât Ronaldo și că ar fi câștigat un Balon de Aur dacă ar fi avut „jumătate” din creierul legendei lui Real Madrid.

„Cristiano Ronaldo ar trebui să-mi ofere unul dintre Baloanele de Aur. Am fost la Sporting când aveam șapte ani, am crescut acolo. Au fost ani de glorie în care am câștigat tot ce am putut. Nu am ajuns unde aș fi putut ajunge, dar am marcat o generație. Dacă oamenii nu uită, nu uită pentru că i-am marcat”, a declarat el într-un podcast.