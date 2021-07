În urmă cu un an, Brigitte Sfăt susținea că fiul ei, Robert, este consumator de droguri și că are obiceiul să-i fure din casă. Ba mai mult, l-a acuzat că, împreună cu prietenii lui, i-ar fi furat și distrus două mașini. Nici tânărul nu a rămas dator și a lansat, la rândul lui, acuze grave la adresa mamei sale. Între timp, lucrurile s-au calmat, iar Robert își vede acum de propria viață. Are planuri mari și visează să devină DJ. Deja a început să pună muzică în anumite localuri și să întrețină atmosfera. Până în decembrie, promite să scoată și o piesă rap. CANCAN.RO vă prezintă declarații în exclusivitate ale fiului lui Brigitte Sfăt.

Robert (20 de ani) este fiul lui Brigitte din căsătoria cu omul de afaceri Octavian Sfăt, decedat în 2002. A fost elev la un liceu cu predare în limba germană și are o experiență de viață mult peste cea cu care un tânăr de vârsta lui este obișnuit. Greutățile și încercările prin care a trecut de-a lungul timpului l-au întărit și l-au făcut să realizeze că totul se câștigă prin muncă.

„Strada și familia m-au făcut cine sunt astăzi”

Ca orice om, a făcut multe greșeli, dar din fiecare a învățat. Este recunoscător pentru tot ce are, dar vrea mai mult. Visează să aibă o carieră în muzică și să ajungă în top pe propriile picioare. Are toate atuurile de partea sa.

“Povestea mea este din ce în ce mai aproape de a fi dezvăluită, ea fiind definită de versurile și creațiile mele. Sunt un tânăr din Timișoara, fruncea Banatului, mutat la București acum ceva ani…

Strada și familia sunt cele două influențe care m-au făcut cine sunt astăzi. Le respect pe amândouă și voi încerca să inspir cât mai mulți adolescenți prin ideile pe care le voi dezbate în rime. Sunt adept al rap-ului și ador această artă”, ne-a declarat, în primă fază, Robert Sfăt.

“Am adoptat încă de la 15 ani responsabilitățile unui DJ”

Robert a lăsat în urmă toate scandalurile pe care le-a avut cu mama lui, Brigitte Sfăt, și, pentru moment, se concentrează asupra carierei. Este la început de drum, însă are timp să ajungă în vârf. A început deja să pună muzică în cluburi, lucru de care, pe bună dreptate, este foarte mândru.

“Mai am încă două mari pasiuni, producția și mixatul unui subgen al house-ului, și anume micro-house. Acest gen este din ce în ce mai greu de acaparat în ceea ce privește piața sa de artiști. Fiind un gen pentru care sunt recunoscuți românii, am adoptat încă de la 15 ani responsabilitățile unui DJ, urmând ca la 16 ani să încep să pun muzică în cluburi.

Poate sună puțin dubios, de vreme ce eu la vârsta aceea nu aveam voie nici măcar să intru în club, dar să mai întrețin și atmosfera unuia. Nu voi spune neapărat vârsta la care am mers prima dată în club, dar orice ar fi, acum am 20 de ani și sunt în măsură de a-mi da buletinul în caz de nevoie”, a mai precizat fiul lui Brigitte Sfăt, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Robert Sfăt: “Oricâte bețe mi s-ar pune în roate, în doi ani voi fi observat în industrie”

În continuare, Robert s-a arătat puțin dezamăgit că actuala generație de DJ este ahtiată după celebritate și, implicit, după bani. Spune că el nu se încadrează în actuala categorie. Lucrează la mai multe proiecte și este optimist că, în cel mult doi ani, va fi remarcat în industrie.

“Deși sunt ușor dezamăgit în ceea ce privește partea întunecată a cluburilor sau numărul mic de consumatori într-adevăr pasionați de acest gen, eu îmi continui călătoria muzicală momentan din umbră, lucrând la proiectele mele interminabile, dar aproape de a fi perfecționate.

Producția muzicală sau set-urile live sunt singurele modalități de a-ți demonstra adevăratul talent și interes față de scena de rave-uri urbane underground.

Când aveam 14 ani, parcă erau mai puțini DJ… Acum toată lumea poate pune muzică, numărul de DJ crescând foarte rapid… Din păcate, unii se folosesc de asta pentru celebritate și pentru a fi mai atrăgători genului opus.

Mi se pare puțin trist, însă nu și în cazul meu, eu pot spune că pregătesc multe materiale, așa că în maxim doi ani sunt sigur că voi fi cel puțin observat în industrie, oricâte bețe mi s-ar pune în roate”, ne-a mai declarat Robert Sfăt.

“În decembrie, voi scoate o piesă rap!”

În final, fiul lui Brigitte Sfăt a dezvăluit că, până în decembrie, vrea să lanseze o melodie rap, la care lucrează, în prezent, cu maximă atenție. Pune mult suflet în creația lui, dorind ca publicul să fie atins de mesajul piesei pe care o pregătește în studio.

“Pe partea de rap mă mișc mai bine, urmând să public spre sfârșitul anului măcar o melodie cu versuri de-ale mele. Am foarte multe pregătite, însă trebuie îmbibate versurile în beat-uri, încă strâng bani de mix și master și încerc să găsesc undele sonore potrivite mesajului pe care vreau să-l transmit.

Dau importanță mai mult mesajului, dar și stilisticii. Consider că orice idee trebuie împachetată frumos, dând ocazia și libertatea ascultătorului de a o înțelege. Pentru ca acesta să o asculte cu plăcere, melodia trebuie să aibă și un ritm, o frumusețe, pentru a accesa puțina dopamină din creierele consumatorilor de muzică.

Undeva, prin decembrie, voi scoate o piesă rap, care va da frâu liber imaginației tuturor când vine vorba de albumul la care lucrez. Sunt sigur că voi atinge publicul, emoționând sau eliberând de stres ascultătorii, amuzând poate uneori pe unii sau supărând alteori pe alții. Am câte puțin pentru fiecare, deci stați vă rog pe ace și așteptați să iasă albumul. Pace!”, a încheiat fiul lui Brigitte Sfăt.