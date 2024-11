Roberta și Sebastian de la Casa Iubirii, despărțire cu scandal după descalificare! Acuzații dure: „Tu nici măcar nu te numești tată”

Roberta și Sebastian și-au spus adio, la scurt timp după descalificarea din Casa Iubirii. Cei doi au rupt orice legătură și și-au aruncat cuvinte grele. Aceștia au făcut dezvăluiri uluitoare din relația lor, la care nimeni nu se aștepta. Fostul concurent al emisiunii de la Kanal D a făcut acuzații dure la adresa fostei lui iubite!

Roberta și Sebastian au avut o relație tumultuoasă în timpul show-ului de la Kanal D, iar colegii lor de competiție le-au tot spus că nu vor rămâne împreună. Iată că așa a fost! N-a mai durat mult după ce au fost descalificați, că s-au despărțit. Roberta și Sebastian s-au separat cu mare scandal, iar bărbatul s-a enervat la culme și a ieșit la interval cu declarații bombă. Fostul concurent a făcut acuzații dure la adresa fostei sale iubite, iar toată lumea a rămas surprinsă.

„Fraților, vreau să vă zic că, chiar dacă mă fac de râs, îmi asum. Vă spun sincer că de astăzi încolo, eu nu mai am absolut nicio treaba cu ea, ca să știți. Astăzi mi s-au demonstrat foarte multe situații. Tu n-ai cum să vii după opt luni de relație să mă judeci că eu nici măcar nu sunt tată. Auzi că „Tu nici măcar nu te numești tată”.

Păi nu mă numesc tată pentru că am vrut să am liniște cu tine. De aia nu mă numesc tată? Tu vii după o ceartă și-mi spui: „Tu nici măcar nu ești tată.” Îmi pare rău că am ajuns să fac treaba asta, mă jur. Îmi pare rău că am ajuns să fac treaba asta pe live, dar vă spun sincer”, a spus Sebastian, în timpul unui live pe TikTok.