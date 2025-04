Nuredin Beinur, devăluiri fabuloase despre Gigi Becali. Care a fost, de fapt, prima afacere a latifunadiarului din Pipera: ”Le vindea în Turcia”

Un nou episod incendiar al podcastului Legende Urbane l-a avut ca invitat pe Nuredin Beinur, un nume care a stârnit de-a lungul anilor atât admirație, cât și controverse. Supranumit „Împăratul Litoralului”, acesta a oferit detalii neștiute despre Gigi Becali și cum și-a construit imperiul financiar, despre câștigurile fabuloase și pierderile dramatice din cazinouri, dar și despre evenimente care au marcat economia României post-decembriste.

Nuredin Beinur a conturat un tablou amplu al primilor ani de capitalism în România, o perioadă în care orice se putea vinde și cumpăra. Printre exemplele cele mai surprinzătoare se numără debutul în afaceri al unor figuri celebre, iar lumea afacerilor era plină de oameni care încercau să profite de noile oportunități economice.

În primii ani de după căderea comunismului, lumea afacerilor din România era un teren fertil pentru cei dispuși să riște și să profite de oportunitățile emergente. Totul se putea vinde, iar tranzacțiile se desfășurau într-un ritm alert, adesea haotic. Printre cei care au reușit să-și construiască imperii financiare din nimic se numără și figuri surprinzătoare, al căror succes a pornit din afaceri aparent modeste. Un exemplu remarcabil este cel al lui Gigi Becali, care și-a făcut debutul în lumea afacerilor prin comerțul cu produse banale, mine de creioane. Această primă experiență s-a dovedit a fi fundația unei ascensiuni impresionante în mediul de business din România.

Lumea cazinourilor a fost una dintre marile tentații pentru mulți oameni de afaceri ai vremii, iar Beinur nu a fost o excepție. Împătimit al acestui mediu, el a fost martor și protagonist al unor momente spectaculoase. Câștigurile colosale puteau dispărea într-o singură noapte, iar uneori miza nu erau doar banii, ci și proprietăți valoroase.

„O dată am câștigat niște bani mulți, și dimineața mi-au zis «Domnul Beinur, nu vă supărați, nu avem bani suficienți să vi-i dăm, dar, uitați, mâine, când deschide banca, vă dăm jumătate, vă mai așteptăm cu jumătatea cealaltă, ca să ne înțelegeți». A doua zi, m-am întors să-mi iau banii pe care trebuia să-i iau și m-au ținut vreo 10 minute, 20 de minute, jumătate de oră, o oră. Așteptam banii de la bancă să intre la casierie. Ei, am început cu 1000 de euro, am început cu două, i-am pierdut și pe ăia, am mai pierdut și de la mine, am mai pierdut și câteva apartamente atunci.” a spus Beinur.