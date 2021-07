Roberto Mancini: „Aceşti băieţi au fost formidabili!”

Roberto Mancini, selecționerul Italiei, a ținut să-și laude elevii pentru performanța de a cuceri titlu European după finala câștigată la penalty-uri cu Anglia pe „Wembley” din Londra.

„Sunt foarte fericit, pentru că echipa a jucat bine şi meritam să câştigăm. Am fost dezamăgit că am ajuns până la loviturile de departajare, trebuia să ucidem meciul mai devreme, însă sunt foarte mulţumit pentru toţi italienii din întreaga lume. Am reuşit să le oferim o lună de succese, de bucurie şi suntem cu adevărat fericiţi pentru asta. Suntem încântaţi pentru poporul italian, pentru că merita după această perioadă atât de dificilă. Aceşti băieţi au fost formidabili. Am fost curajoşi, cu adevărat curajoşi. Am încasat acel gol rapid, iar asta ne-a pus în dificultate, însă după aceea am dominat întâlnirea. În această seară suntem fericiţi, este important pentru toată lumea, pentru toţi suporterii. Speră că în Italia este sărbătoare”, a declarat Roberto Mancini, selecționerul Italiei.

Vă reamintim că în drumul său spre finală, Italia a învins Turcia (3-0), Elveţia (3-0) şi Ţara Galilor (1-0), în grupă, a trecut de Austria în optimi (2-1, după prelungiri), a învins Belgia în sferturi (2-1) şi a trecut de Spania în semifinale (4-2, la loviturile de departajare).

Pentru Italia, care a ajuns la o serie incredibilă de 34 de meciuri consecutive fără înfrângere, acesta este al doilea titlu de campioană europeană din istorie, după cel câştigat în 1968, la Roma.