Roberto Martinez: Nu ne-am bazat numai pe talent!

Selecţionerul ”Dracilor roşii”, Roberto Martinez, a declarat a finalul partidei pe care elevii săi au câștigat-o în finala mică a Mondialului că recordurile reușite de jucătorii săi vor rămâne pentru mulţi ani de acum înainte.

”Cred că aceşti jucători merită. Talentul te duce în astfel de locuri. Nu ne-am bazat numai pe talent. Am avut un staff foarte bun în jurul jucătorilor, am vrut să facem toată Belgia mândră. E normal să treci printr-o perioadă în care se vede puţin oboseala. Avem zece jucători care au marcat la acest Campionat Mondial. Au doborât recordul şi probabil că aceste statistici vor rămâne pentru mulţi ani de acum încolo”, a declarat Roberto Martinez la sfârşitul partidei.

De partea cealaltă, golgeterul competiţiei, englezul Harry Kane, a declarat la finalul partidei că parcursul Angliei la acest turneu final, a fost unul bun.

”Am jucat bine şi am încercat să dăm totul pe teren. A fost greu, în ultimul meci în semifinale am jucat 120 de minute, s-a simţit asta şi astăzi. Lucrurile astea ne arată că putem să mai învăţăm şi putem să devenim mai buni. Încă nu suntem la nivelul maxim, înca învăţăm, încă vrem să devenim mai buni. Am ajuns la un nivel la care trebuie să încercăm să rămânem. Am terminat, trebuie să ne odihnim şi apoi să ne regrupăm. Am avut o evoluţie foarte bună în grupe, sunt dezamăgit că nu am marcat în ultimele meciuri. Câteodată îţi iese, câteodată nu, dar sunt mândru de ce am reuşit. Mergem la fiecare competiţie să câştigăm, şi acum ne odihnim şi ne pregătim de sezonul viitor”, a spus Harry Kane la finalul partidei.