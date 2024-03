Rocsana Marcu a povestit calvarul prin care a trecut în Marea Britanie, alături de fetele sale. „M-am bătut cu ei în benzinărie”

Rocsana Marcu a luat decizia, în urmă cu trei ani, să se mute din Marea Britanie în Dubai, alături de fiicele sale. Alegerea a fost făcută pentru sigurațe fetelor. În cadrul unei emisiuni, a povestit un episod violent pe care l-a trăit în Anglia. A fost un real calvar și a luat decizia să plece alături de fetele sale, pentru a nu fi supuse altor riscuri. Destinața a fost Dubai, acolo unde vedeta își desfășoară activitatea și în prezent. Vezi mai jos întreaga poveste.

Rocsana Marcu a povestit un episod agresiv pe care l-a trăit în Marea Britanie, alături de fiicele sale. Tot în urma acesui episod, a luat decizia de a părăsi Londra și de a începe o nouă viață în Dubai, zona în care se află și în prezent. Întreaga poveste începe în urmă cu trei ani, când Rocsana Marcu și cele două fiice ale sale, Mayra și Indira, s-au mutat în Londra. Acolo, românca a urmat anumite cursuri și a devenit agent imobiliar, o meserie pe care o îmbrățișează cu drag și în Dubai.

Deși a avut succes pe piața londoneză, vedeta a fost nevoită să ia o decizie crucială pentru familie. Ea și fetițele sale s-au mutat în Dubai, după o experiență șocantă pe care au trăit-o în Marea Britanie. Fiicele sale nu se mai simțeau în siguranță pe stradă, iar fosta prezentatoare TV mergea mai devreme ca să le întâmpine și să nu se întâmple ceva. Un episod a făcut-o pe vedetă să ia decizia să părăsească Londra.

„Am încercat cu Londra unde a fost foarte bine până la nebunia cu Brexit. Chiar dacă mie îmi mergea foarte bine profesional, când am început să văd că fetele mele nu mai sunt în siguranță pe stradă… Trebuia să mă duc mai devreme să le iau de la școală, ca să nu se întâmple ceva”, a spus Rocsana Marcu.

În cadrul emisiunii Exclusiv VIP, prezentată de Cristi Brancu, Rocsana Marcu a oferit mai multe detalii legate de situația pe care a trăit-o în Marea Britanie. Una dintre fetițele sale a fost urmărită, iar hoții au vrut să îi fure ghiozdanul. Vedeta a povestit cum unul dintre hoți avea cagula pe față, în benzinărie, înarmat cu un cuțit. Rocsana Marcu a parcat autoturismul în apropiere, a coborât din mașină, i-a spus celeilalte fiice să încuie portiera, iar vedeta a mers să-și salveze cealaltă fiică. Atunci, a început să se bată cu agresorii. Oamenii legii i-au comunicat faptul că agresorii „scapă”, pentru că legea nu le face nimic. Este vorba despre agresori în vârstă de 15 ani.

„Când stai cu fata în telefon și îți spune că o urmărește cineva… Am chemat Poliția, a venit după 40 de minute, a trebuit să mă bat cu urmăritorii în benzinărie. Am dat, am și luat. (…) M-a ținut Dumnezeu să nu intru cu mașina în ei, să fac crimă. Ei voiau să fure ghiozdanul.

Unul stătea cu cagula pe față în benzinărie. Știam de la fata mea că cel care stă afară are cuțit în mână. Eram cu cea mică în mașină. I-am spus să stea cu poliția în telefon. I-am zis celei mici să blocheze ușile la mașină. M-am dat jos, m-am dus liniștită, să nu dau de bănuit, am sărit la gâtul lui. Au ieșit 2 fete din benzinărie, dădeau și ele în mine.

A venit Poliția și mi-a zis să nu mai dau în el, că ajung la pușcărie. (…) Și erau apărați de poliție, ca au 15 ani. «Nu avem voie să le facem nimic, să punem mâna pe ei. Asta e legea». Abia au înregistrat cazul. Și ajungi în Dubai unde nu au nicio treabă. Lași copiii singuri pe stradă…”, a spus Rocsana Marcu, la Prima TV.