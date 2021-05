Rodica Popescu Bitănescu, amintiri amare! Drama prin care a trecut în vremea adolescenței + A fost chinuită de gripa spaniolă. „Am ajuns piele şi os, fără mușchi”

Rodica Popescu Bitănescu este o prezență radiantă pe scena teatrului românesc. Însă râsul ei molipsitor și voia bună ascund în spate o adevărată dramă, prin care actrița a trecut în vremea adolescenței. Acesta a vorbit despre lipsurile pe care le-a îndurat și despre perioada grea în care a fost pusă la pământ de gripa spaniolă.

Invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, Rodica Popescu Bitănescu a dezvăluit suferința pe care familia ei a îndurat-o din cauza regimului: au pierdut tot, iar tatăl actriței a fost deținut politic suportând o tortură greu de descris în Penitenciarul Pitești.

Mai mult, în perioada în care familia ei a pierdut tot, actrița s-a confruntat cu gripa spaniolă. Boala a slăbit-o îngrozitor, transformând-o într-un schelet.

„Imaginați-vă, să ai o casă cu strictul necesar şi deodată, în 11 iunie 1948, ți se ia tot. Mama a luat cu mine câinele care se numea Tâc-Tâc, că dădea din coadă. Imaginați-vă ce au simțit părinţii mei. Tata a ieșit din pușcărie la 50 de ani cu frică. Era perioada gripei asiatice, pe care am făcut-o eu, acasă la mine.

Dintre toţi studenţii din cartierul ăla, doar pe mine m-a găsit. Stăteam într-un cartier boieresc, într-un subsol cu igrasie şi fără aer, cu ferestre la pământ. În acea perioadă, am avut această boală, care s-a manifestat cu hemoragie pe nas.

Şi aşa am ținut-o până am ajuns dintr-o musculoasă un bețișor, piele şi os, fără mușchi, fără nimic. Sunt complexată şi acum. Mi-am dorit să fiu grăsuță şi să mănânc mult, că foamea m-a înnebunit. Noi am fost victime colaterale”, a mărturisit Rodica Popescu Bitănescu, la Antena 3.

„Nu am avut timp să mă vait”

Acea perioadă extrem de grea și-a pus amprenta asupra actriței, însă aceasta nu s-a lăsa doborâtă. A încercat să se recupereze cât mai repede după boală și să facă orice pentru a ignora atacurile de panică pe care le-a dobândit.

„Eu am crescut cu atac de panică. Timp de 11 ani am mâncat numai mâncărică de prune şi magiun. Am făcut gimnastică de disperare, ca să mă fortific.

Am fost o tipă foarte ambiţioasă. Nu aveam timp de panică. Trebuia să mă duc acasă, să iau hârtiuțe mici de ziar, să le fac cu apă şi făină, să fac pungi pe care le vindeam, că lumea nu avea. Aveam atac de panică să mă rezolv, să fac ceva.

Că lumea zice, am atac de panică. Păi, fă ceva, să ieşi din atac de panică! Eu nu am avut timp să mă vait. Nu m-am văitat niciodată”, a mai spus Rodica Popescu Bitănescu.