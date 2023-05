Roger Federer, vizită secretă în România! Avem singurele imagini cu legendarul sportiv

Roger Federer, legendarul tenismen, vizită-surpriză în România. Elvețianul a ajuns în mare secret în București, iar CANCAN.RO are imagini de colecție. Sportivul a aterizat, în cursul zilei de joi, în țara noastră, fără ca multă lume să știe motivul. Ei bine, noi avem informațiile și le facem publice!

Roger Federer este unul dintre cei mai buni jucători de tenis din istorie, așa cum îl cataloghează mulți iubitori ai „sportului alb”. Elvețianul a fost clasat pe locul 1 mondial de către Asociația Profesioniștilor din Tenis (ATP) timp de 310 săptămâni, deținând și recordul de 237 de săptămâni consecutive. Sportivul a câștigat 103 titluri ATP la simplu, al doilea ca număr de titluri din toate timpurile, inclusiv 20 de titluri de Grand Slam la simplu, un record de opt titluri de simplu masculin la Wimbledon, un record de cinci titluri la US Open și un record de șase campionate la sfârșit de an. Federer a dominat tenisul mondial alături de Rafael Nadal și Novak Djokovic, fiind denumiți Big Three.

„Maestrul elvețian” s-a retras din tenis la 41 de ani. După mulți ani de muncă, Federer a spus „adio” carierei sale. Acum se ocupă cu afaceri, printre care și un parteneriat cu Mercedes. Legenda tenisului mondial a devenit imaginea producătorului german de mașini de lux, care i-a dedicat sportivului un proiect special cu ocazia retragerii lui din activitate.

În septembrie 2022, la Laver Cup, turneul de retragere al lui Roger Federer, compania Mercedes a expus o versiune unicată și specială AMG GT63 S E Performance, care îi poartă semnătura fostului mare jucător de tenis.

„Sunt recunoscător pentru tot sprijinul acordat de-a lungul celor 24 de ani de tenis profesionist și încântat să-mi pot întoarce această recunoștință în următoarele capitole din viața mea. Sunt onorat și mândru să am un partener de lungă durată în Mercedes-Benz, care împărtășește aceleași valori prin angajamentul lor de a sprijini nevoile comunităților noastre”, spunea fostul sportiv, despre colaborarea lui cu producătorul de mașini de lux.

Și vizita lui Roger Federer la noi în țară este strâns legată de compania de autoturisme. Fostul mare tenismen a aterizat în România, în mare secret, pentru a filma o reclamă. CANCAN.RO vă pune la dispoziție toate informațiile!

Cum a fost surprins Roger Federer pe aeroportul Otopeni

Roger Federer s-a deplasat la studiourile Buftea pentru a filma o reclamă la Mercedes, companie unde este și ambasador. Lucrurile au decurs așa cum au fost plănuite de la bun început, iar elvețianul și-a făcut bagajele de plecare, după ce și-a îndeplinit misiunea. Spotul publicitar filmat la noi în țară va apărea pe marile ecrane din toată lumea.

După ce a filmat reclama la Mercedes, fostul mare tenismen a trebuit să-și ia zborul din România. Astfel, Federer „s-a camuflat” pe aeroportul Otopeni și s-a făcut nevăzut în mulțime, fără să dea de bănuit nici măcar o secundă cine este. Nu și-a etalat bogăția, ci a purtat o ținută simplă, lejeră, perfectă pentru un zbor cu avionul. Fanii nu l-au recunoscut, însă CANCAN.RO a surprins imagini senzaționale!

Din colaborarea cu Mecedes, Federer s-a ales cu 5 milioane de euro anual, iar contractul dintre cele două entități se întinde până în 2027, potrivit informațiilor prezentate de Prosport. Conform sursei citate, Roger Federer ar fi avut planificată, inițial, o întâlnire și cu marele nostru tenismen, Ilie Năstase, dar a fost amânată în ultimul moment.

Cel din urmă și-a dorit să filmeze alături de Federer pentru un documentar de-al său, însă elvețianul și-a cerut scuze pentru că nu a putut onora invitația și i-a transmis lui Năstase că-l va primi în Țara Cantoanelor, cu prima ocazie. După o zi întreagă de filmări, Roger Federer și-a luat zborul spre Dubai, unde are programată o altă întâlnire cu scop promoțional. Nu s-a mai cazat în România.