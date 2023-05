El este omul care a scos-o dopată pe Simona Halep. E un adevărat vânător de sportivi

Simona Halep (31 de ani) este suspendată de luni bune, după ce a fost depistată cu o substanță interzisă, Roxadustat, la US Open 2022. Decizia este provizorie și a fost luată de Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis (ITIA). De curând, fostul lider WTA a mai primit o lovitură: în pașaportul ei biologic ar exista „iregularități”.

Simona Halep trece prin cea mai neagră perioadă din viața ei, după ce a fost suspendată provizoriu de ITIA. Tenismena a fost depistată cu o substanță interzisă, Roxadustat, la US Open 2022. Aceasta stimulează producția de globule roșii și este total interzisă de Agenția Mondială Antidoping (AMA/WADA). De atunci, sportiva trece prin clipe cumplite, așteptând un verdict în cazul ei. Românca a fost informată de testul pozitiv pe 7 octombrie 2022. Pe 19 mai 2023, Halep a mai primit o lovitură: ITIA a anunțat că pe numele sportivei a fost adăugat un nou cap de acuzare. În pașaportul ei biologic ar exista „iregularități”. Cazul Simonei Halep urmează să fie judecat de o organizație independentă, Sports Resolutions. Simona nu a mai jucat din august 2022.

Românca a încercat să spună, de nenumărate ori, că nu știe cum a ajuns substanța respectivă în corpul ei. Liderul WADA a fost strict în acest caz și a spus, într-un interviu, că „nu are timp pentru scuzele sportivilor care spun că nu știau că iau o substanță interzisă sau pentru cei care nu sunt disponibili pentru testele din afara competiției”.

Simona Halep, sub lupa WADA

Românca s-a mai ales cu alte acuzații, după ce în pașaportul ei biologic ar fi fost găsite „iregularități”. Aplicația a fost lansată tot de Agenția Mondială Antidoping în 2009, iar scopul său este de a monitoriza profilul biologic al unui sportiv pentru a detecta eventualele modificări suspecte în corpul lui. Witold Bańka, președintele WADA, a spus cum proceda el pe vremea când era sportiv: „Când eram atlet, eram cunoscut pentru faptul că sunam constant la o linie telefonică poloneză pentru a afla dacă crema pe care o luam pentru o accidentare era în regulă”.

Halep s-a apărat, iar fanii româncei au susținut-o și s-au gândit la diferite teorii conspiraționale, una dintre ele fiind că poate tenismena a fost „vânată”.

Cine este omul care a prins-o dopată pe Simona Halep

Liderul WADA a fost sportiv de performanță și este ministru al Sportului în Polonia. A ajuns în fruntea Agenției Mondiale de Antidoping datorită carierei în sport și performanțelor uriașe. Acesta a câștigat o medalie de bronz la ștafeta de 4×400 de metri în 2007 la Campionatul Mondial. A avut mult succes în lumea sportului până să ajungă să conducă, în prezent, Agenția Mondială Antidoping.

Witold Bańka (37 de ani) a avut rezultate remarcabile în programul Antidoping pe care l-a desfășurat în Polonia. Așa a ajuns să conducă astăzi WADA. După ce a acceptat postul, a urmat o confruntare dură.

„Este foarte amuzant acum, dar am primit o scrisoare de la WADA în care mi se spunea că legea noastră privind dopajul nu este în conformitate cu codul lor. Aceștia mi-au dat doar trei-patru luni pentru a schimba legea, altfel laboratorul nostru își pierdea acreditarea, iar Jocurile Olimpice de la Rio (2016) se apropiau. Nu am fost mulțumit de WADA și le-am spus ‘haideți’ – era chiar înainte de sărbători – Cum pot să trec o lege la timp? Și totuși, am găsit o modalitate de a o face și a fost adoptată cu o săptămână înainte de termen”, spunea el în marja Jocurilor Commonwealth-ului de la Birmingham.

Banka susține că este imposibil să se elimine dopajul din sport. „Dacă te decizi să fii atlet trebuie să fii responsabil pentru cariera ta și asta include ceea ce mănânci sau bei, orice consumi. Sportivii spun că nu au avut o rețea la telefon sau nu știu cum funcționează localizarea. Le răspund mereu: Nu au avut nicio problemă să posteze pe Instagram sau Twitter fotografii cu locul unde se aflau. Și nici nu este greu să trimiți un e-mail”, mai spunea președintele WADA.