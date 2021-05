Români prinși în infernul din Israel. Mesajul dureros pe care l-au transmis apropiaților: „Teroriștii au tras fără încetare sute de rachete”

Conflictul dintre Israel și organizațiile teroriste din Fâșia Gaza este departe de a se termina. Oamenii sunt prinși la mijloc, nevinovați, în ploaia de rachete ce se răsfrânge asupra orașelor, iar printre cei traumatizați de lucrurile care se petrec se numără și românii.

Numeroși români au fost prinși la mijloc în conflictul dintre Israel și organizațiile teroriste din Fâșia Gaza. Șocați de lucrurile petrecute, aceștia au transmis mesaje dureroase în social media și i-au rugat pe apropiații lor să se roage pentru ei.

„Panica s-a instalat în tot centrul țării când sirenele au sunat aproape fără încetare în seara zilei de marți, continuând pe parcursul nopții. Teroriștii au tras fără încetare sute de rachete dintre care o parte au căzut în marile orașe ale zonei de centru: Așkelon, Așdod, Rishon Letzion, Bat Yam, Holon, Givataim,” povestește pe Facebook o româncă stabilită în Israel.

„Noaptea de marți spre miercuri a fost una foarte grea, mai ales că după tirurile de rachete care au lovit numeroase locuințe particulare în Israel, au avut loc revolte ale tinerilor arabi din Lod, Acco și Yaffo care pur și simplu au terorizat locuitorii aruncând pietre și distrugând totul în jur,”a mai adăugat aceasta.

Românii, șocați de conflictele din Israel

Un alt român a împărtășit pe Facebook experiența din Israel, pe care o trăiește pe propria piele.

„Am avut o noapte agitată, a început la ora 21:00 când a sunat sirena și la noi în oraș. Ne-am adăpostit în camera protejată, am închis bine ușa și obloanele de fier și am așteptat să treacă rachetele. Am mai trăit așa ceva dar de data asta țipătul alarmei parcă nu se mai oprea. A durat 45 de minute timp în care cerul bubuia iar geamurile am crezut că o să cedeze.

„La un moment dat a căzut o rachetă la noi în cartier și am rămas fără electricitate și fără semnal la telefon. Alarmele au continuat până la miezul nopții când am avut un moment de acalmie până la ora 3 dimineața când au început să sune din nou. La 5:30 s-a așternut liniștea și am adormit de oboseală. Școlile sunt închise, cei care pot lucra de acasă nu au mers la serviciu dar am ieșit să ne aprovizionăm și să cumpărăm niște lanterne pentru cazul în care se mai oprește curentul,” a spus acesta.

