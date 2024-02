Maria și Olivia, două turiste din Grecia, au fost impresionate de România. Cele două au vizitat timp de câteva zile mai multe locații din București și Brașov. Pe parcursul excursiei, au imortalizat momentele importante. Nu doar pentru ele, ci și pentru fanii lor din mediul online.

Turistele vin tocmai din Atena și au dorit să împărtășească pe contul de You Tube ce momente extraordinare au putut să trăiască în țara noastră. Acestea au reușit să strângă numeroase reacții, peste 10.000 de vizualizări și comentarii. Nu s-au sfiit deloc să povestească prin ce experiențe au trecut, ce le-a amuzat, dar și locurile ce le-au impresionat. Maria și Olivia au fost lăsate fără cuvinte de mâncarea și băutura tradițională din România. Cele două au optat pentru sărmăluțe, tocană de ciuperci și țuică.

Grație excursiei pe care am făcut-o la București, am plonjat cumva în istoria României, această țară uimitoare și am gustat mai multe preparate culinare excelente. Ne-au plăcut mult clădirile din zona centrală a Bucureștiului, au un farmec inefabil, a povestit Maria, potrivit adevărul.ro

Mâncarea e excelentă și sățioasă, iar în ceea ce privește băuturile am încercat și țuică și afinată, însă ne-a plăcut mai mult afinata. Sinceră să fiu, mă așteptam să fie mai tare țuica, mărturisește Olivia.