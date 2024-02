Dacă doriți să planificați un city break în acest an, poate ar fi cazul să treceți pe listă două dintre destinațiile pe care le găsiți chiar în România. Conform The Sun, Bucureștiul și Timișoara sunt două dintre cele șase orase puse în top pentru un city break de neuitat.

România este una dintre cele mai accesibile destinații din Europa. De la străzi mai liniștite, la zboruri mai ieftine pentru străini, Bucureștiul este o destinație perfectă pentru un city break. Este o destinație ideală pentru turiștii pasionați de arhitectură și istorie. De asemenea, anumite puncte turistice din București sunt repere de liniște, relaxare, dar și distracție.

Lângă București se alătură Timișoara, care conform statisticii menționate anterior, acesta este unul dintre cele mai vechi și frumoase orașe din Europa, cu o istorie impresionantă. Numit și Mica Vienă, Orașul Florilor sau Orașul de pe Bega, Timișoara este departe de a fi un oraș tipic, deoarece oferă o varietate de obiective turistice și are un bogat patrimoniu arhitectural și cultural.

Ce alte destinații din Europa sunt accesbile tuturor buzunarelor

Cu toții căutăm destinații de vis, la un preț accesibil tuturor buzunarelor, însă, de nenumărate ori, tindem să alegem variantele cele mai uzuale și cunoscute, dar care nu își merită banii. Ideal ar fi să ne orientăm și spre alte destinații care pot fi mult mai accesibile și la fel de impresionante.

Renunță la Stockholm pentru Göteborg

Göteborg este al doilea oraș ca mărime din Suedia și este un oraș mult mai liniștit și mai relaxat. Străzile frumoase sunt căptușite cu baruri, cafenele și restaurante la modă, astfel încât să fiți răsfățați atunci când vreți să savurați o cafea sau un ceai fin.

Este ideal să mergeți în Göteborg vara, deoarece în fiecare an se face festivalul de muzică Way Out West. O altă atracție este sau parcul tematic Liseberg, vechi de 101 ani, cu montagne russe record. Zborurile către această destinație pornesc de la 75 de lei, dacă vi le luați din timp.

Renunță la Paris pentru Lille

În ciuda faptului că este una dintre cele mai renumite capitale din lume, Parisul poate fi adesea o dezamăgire pentru turiști. Astfel, Lille este varianta perfectă pe care o puteți alege. Orașul a fost casa lui Charles de Gaulle (omul după care este numit principalul aeroport din Paris), precum și Arcul de Triumf al orașului.

Mai mult decât atât, este mai rapid să ajungeți decât la Paris. Puteți lua trenul Eurostar, dacă vă aflați în Londra pentru pentru 51 de lire sterline (echivalentul a aproximativ 300 de lei) și puteți ajunge acolo în mai puțin de o oră și jumătate.

Renunță la Madrid pentru Valencia

În timp ce Barcelona este unul dintre cele mai vizitate orașe din Spania, Valencia este o opțiune mult mai accesibilă tuturor buzunarelor. Atracția principală este Orașul Artelor și Științelor de 760 de milioane de lire sterline, care arată ca ceva de pe altă planetă.

Valencia este locul de naștere al paellei, un preparat bazat pe orez și fructe de mare, dar și un vin la fel de bun și ieftim. A ajunge aici este ieftin, zborurile pornesc de 90 de lei, iar zborul durează doar două ore.

Renunță la Lisabona pentru Porto

Toată lumea cunoaște și iubește Lisabona datorită faimoaselor străzi frumoase și a vinului ieftin. Al doilea oraș care are la fel de multe de oferit pentru turiști, inclusiv clădirea Pink Palace in the World of Wine (WOW), cu camere tematice dedicate vinului rosé, este Porto.

Zborurile către Porto sunt, de asemenea, o adevărată afacere, începând de la doar 75 de lei. Clima, de asemenea, este perfectă, asemănătoare cu cea din Valencia, fapt care permite să vă bucurați de plajele cu nisipul nisipos și în lunile primăvăratice.

Renunță la Berlin pentru München

Berlinul este locul în care majoritatea britanicilor se înghesuie pentru Oktoberfest, având unele dintre cele mai bune beri, dar München are unele care sunt la fel de bune, dacă nu chiar mai bune. Pentru ceva puțin diferit, puteți merge chiar și la surfing pe un „val continuu” în mijlocul parcului principal din München.

