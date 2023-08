Românii, jigniți de un italian care se întoarce acasă după ce a locuit la Sibiu: „Nu aveți în voi acel spirit de a schimba lucrurile”

În ultimii ani, tot mai mulți cetățeni străini au ales să se mute în România. Este și cazul italianului Luca Ciccorelli, care în urmă cu 6 ani s-a mutat la Sibiu. În ciuda faptului că la început a fost cucerit de frumusețile locului, acum el vrea să se întoarcă în Italia. Dezamăgirile de care a avut parte în țara noastră l-au făcut să iasă această decizie.

Luca Ciccorelli are 40 de ani și este originar din orașul Foggia, Italia. În urmă cu 6 ani el a decis să se mute la Sibiu, oraș de care a fost cucerit încă de prima dată în care l-a vizitat. Totuși, după experiențele neplăcute pe care le-a trăit în țara noastră el vrea să se întoarcă în Italia.

Un italian stabilit de câțiva ani în țara noastră a identificat marea problemă a românilor

Luca Ciccorelli a ajuns pentru prima dată în România în anul 2015, atunci când a vizitat orașul Sibiu. Fermecat de frumusețile locului, el a decis să afle mai multe despre țara noastră. Astfel, italianul s-a apucat să studieze limba română la Accademia di Romania din Roma. Luca a revenit la Sibiu în 2017, unde a decisă să rămână pentru mai mult timp.

„Am venit pentru prima dată la Sibiu în 2015. Era liniște, mi-a plăcut locul, nu era un fel de haos cum este la noi în Italia, cu mașinile care claxonează, care fac zgomot, cu oamenii care se ceartă. Cum s-ar zice la noi în Italia, m-am simțit în pace. Așa a fost în primul an.

Am continuat să rămân în Italia, am continuat cursurile de limba română și acolo, după care în 2017 am revenit la Sibiu. Cursul nu înseamnă doar învățarea limbii române, mergem la muzeu, la câteva evenimente, la filme, la concerte muzicale.

În anul în care am venit am nimerit la evenimentul Cântecele Munților, mi-a plăcut foarte tare că oamenii nu doar stăteau. Toți dansau, este un fel de emoție, au împărtășit și ei aspectul acesta. Mi-a atras atenția acest lucru, toți oamenii mi s-au părut egali în momentul de față”, a declarat Luca Ciccorelli.

În ciuda faptului că la început s-a simțit excelent printre români, ulterior italianul a avut parte de experiențe tot mai neplăcute. Prima mare dezamăgire a trăit-o după ce s-a angajat la un call center din Sibiu, unde s-a simțit discriminat din punct de vedere financiar. După ce a fost dat afară, italianul a dat în judecată compania respectivă și a câștigat procesul. Ulterior, el a revenit la lucru, dar în cele din urmă a fost din nou dat afară, însă de această dată a renunțat să-și mai caute dreptatea în instanță.

„Mi s-a părut că mă tratează ca pe un sclav. Am înțeles exact cât ar fi trebuit să câștig și nu mi s-a dat suma respectivă. Am fost dat afară ca abatere disciplinară, dar am câștigat în instanță, am revenit la lucru. Au găsit altceva să mă dea afară din nou, dar de data aceasta chiar dacă nu i-am dus în instanță, instanța era pro firmă, nu era de partea mea”, spus Luca.

Luca și-a continuat însă aventura în România și a dat bacalaureatul aici, ceea ce a fost o adevărată provocare pentru el. După ce a luat examenul de bacalaureat, italianul s-a înscris la cursurile Facultății de Drept, unde s-a lovit de alte probleme de integrare.

După experiențele trăite în țara noastră pe parcursul a 6 ani, Luca a ajuns la concluzia că marea problemă a românilor este faptul că nu au inițiativa de a schimba lucrurile. Tote aceste dezamăgiri trăite în România l-au făcut pe Luca să vrea să se întoarcă în Italia, planificându-și deja întoarcerea în țara sa natală.

„România este o țară foarte frumoasă, merită mai mult decât are, dar am învățat o expresie nouă, aveți un spirit de turmă foarte mare între voi, nu aveți acest spirit de a schimba situația. Așa e la facultate, avem o problemă la facultate, să zicem, scaunele sunt rupte toate, nu doar al meu, eu am plătit taxa, tu ai plătit taxa, de ce nu spui?” , a concluzionat italianul.

