Romanița Iovan a pierdut o sarcină. Ce spune creatoarea de modă despre acest moment dureros

Romanița Iovan trăiește o frumoasă poveste de iubire de mai bine de 13 ani. Creatoarea de modă şi-a dorit să devină din nou mamă, însă din nefericire acest lucru nu a fost posibil. Din păcate, vedeta a pierdut sarcina.

După moartea fostului soţ, Adrian Iovan, Romaniţa și-a refăcut viața alături de Iulian Gogan, un avocat de succes. Vedeta şi-a găsit în sfârşit liniştea, mai ales că relaţia lor durează de mai bine de 13 ani.

În cadrul unui interviu recent, aceasta a mărturisit faptul că şi-a dorit să devină din noi mamă, însă din păcate a pierdut sarcina. Deşi amândoi au avut o perioadă destul de dificilă au reuşit să treacă peste acest obstacol şi să îşi continue viaţa.

„Mi-am dorit, pentru că se și întâmplase, la un moment dat. Din păcate, am pierdut sarcina. Ar fi trebuit să fie fetiță, ziceam noi. N-a turmentat cu nimic relația noastră. Lucrurile au mers firesc, suntem doi oameni maturi. Ce ne dorim este să fie echilibru între noi, să ne iubim. Asta e important, restul nu mai contează”, a spus Romanița Iovan.

Vedeta a mai pierdut o sarcină și atunci când era căsătorită cu Adrian Iovan, însă la câteva luni distanță aceasta a rămas din nou gravidă: „Am aflat pe 1 octombrie și s-a întâmplat (n.red.: să piardă sarcina) pe 5 octombrie, așa cred. Foarte repede. Am rămas însărcinată după aceea cu Albert în ianuarie. Tot în octombrie am născut. Divinitatea mi-a dat o bucurie peste aproape exact un an”, a mai spus Romanița Iovan.

Cine este iubitul Romaniței Iovan

Iulian Gogan, un avocat de succes, este bărbatul care a reușit să-i aducă alinare Romaniței Iovan. În ciuda faptului că între cei doi există o diferență de vârstă de 11 ani, creatoarea de modă și iubitul ei se înțeleg de minune.

„Eu mă mir, cum se miră și el, și cum se miră o grămadă de oameni care nu au dat șanse acestei relații, unde personajul masculin e mult mai tânăr decât personajul feminin, adică eu. La noi chiar a funcționat. Nici nu știu dacă am mers pe o rețetă, nici eu nu am dat șanse acestei relații, poate că nici el”, a declarat Romanția Iovan pentru Viva.ro.

Romanița a dezvăluit și ce planuri are. Cert e că nu vrea, deocamdată, măritiș. ”Oricum, nu vreau să mă căsătoresc, și nici el. Dar am mers pe încredere. Maturitatea mea i-a dat și lui ceva, odată cu trecerea timpului s-a maturizat și el. Știți cum e, bărbații sunt mai copii decât femeile. Eu poate am luat din energia lui. E foarte important să fii energică, n-ai cum tu, ca femeie, să fii ca o legumă, și el ca un spiriduș.

A contat foarte mult faptul că am avut încredere unul în celălalt. Pentru mine, viața e o mare bucurie. Eu vreau să mă simt iubită și să mă iubesc. Nu pot să trăiesc altfel… Eu am ales să trăiesc viața iubind și acceptând iubirea. Altfel nu vreau, sunt sigură și stăpână pe mine și nu vreau să trăiesc în alt mod.

Nu suntem legați de niciun act, nu ne leagă decât o relație frumoasă, iubirea și o prietenie bazată și pe respect. Este bărbatul cu care am stat cel mai mult, până acum. Probabil că vârsta maturității a contat”, a mai spus Romanția Iovan.

Sursă foto: Instagram