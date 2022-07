Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în doar 6 luni. Care sunt trucurile femeii de afaceri

În urmă cu câțiva ani, Romanița Iovan (57 de ani), a reușit să dea jos 24 de kilograme, iar în prezent are aceeași siluetă demnă de invidiat. Creatoarea de modă a dezvăluit care sunt secretele unui abdomen plat, dar și cum reușește să se mențină în formă.

Pe vremea când era însărcinată cu fiul ei, Albert, a luat în greutate 24 de kilograme, însă cu foarte multă muncă și determinare a reușit în doar 6 luni să le dea jos. Iată care sunt trucurile creatoarei de modă și cum a reușit să se mențină într-o formă aproape impecabilă.

Romanița Iovan a slăbit 24 de kg în doar 6 luni

În cadrul unui interviu, Romanița Iovan a precizat că sportul a fost cel care a ajutat-o foarte mult în procesul de slăbire. Alimentația a jucat și ea un rol foarte important, dar și ambiția de fier.

”În timpul sarcinii am pus 24 kg. A fost o provocare pentru mine să scap de ele, dar am avut o ambiție de fier. Făceam câte două ore de sport zilnic, o oră cardio și o oră fitness, și așa am reușit în 6 luni. Am consumat întotdeauna cu moderație alimentele care mi-au plăcut. Secretul constă în numărul de calorii. Practic, nu consum mai mult de 1.500 de calorii pe zi. Mănânc fructe de sezon și salate, pește și foarte puțină carne”, a declarat Romanița Iovan, în timpul interviului.

Trucurile Romaniței Iovan pentru o siluetă suplă

Creatoarea de modă a vorbit și despre trucul pe care îl folosește în fiecare dimineață, pentru a putea să se mențină în formă. Acesta este unul vechi, de sute de ani, folosit de cei bogați din timpurile antice.

”Un mic truc este carafa cu apă în care se pune un ban sau o linguriţă de argint și busuioc proaspăt şi se lasă peste noapte. A doua zi se bea, pe stomacul gol, toată apa respectivă, 750 ml. Dacă ne gândim, de altfel, în istorie, pe perioada pandemiilor, cei bogați erau mai feriți, pentru că ei serveau mâncarea și băutura în servicii din argint”, a mai spus Romanița, pentru VIVA.

