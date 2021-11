Romanița Iovan, dezvăluiri șocante. Creatorea de modă primea scrisori de amenințare din pușcărie

Romanița Iovan a povestit despre una dintre cele mai negre perioade din viața sa. Creatoarea de modă a fost amenințată prin intermediul unor scrisori trimise din închisoare.

Aceasta a mărturisit că în momentul în care fostul său soț, Adrian Iovan, a împușcat un bărbat care intrase în casă a trecut printr-o perioadă foarte grea. Regretatul pilot l-a surprins pe hoț în vilă în timp ce fura diferite bunuri și l-a omorât cu o armă de vânătoare.

Creatoarea de modă a dezvăluit că a trecut foarte greu peste acel incident, mai cu seamă că era însărcinată.

“Am primit sute de scrisori. Unele erau de susținere și alte erau cu amenințări din pușcării. La un moment dat, aproape că ajunsesem să-mi doresc ca cei care au denigrat familia mea să pățească ce am pățit eu.

Atât de greu încercată am fost. Dar… eu am pierdut o sarcină în acele zile. Albert știe povestea, că i-am povestit-o. Este o experiență prin care au trecut părinții lui, eu cu Adrian, și nu aveam cum să nu-i povestesc”, a dezvăluit Romanița Iovan în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro Tv.

La doar câteva luni, Romanița Iovan a aflat că este din nou însărcinată.

“Eu descoperisem că sunt însărcinată chiar la începutul lui octombrie, iar chestia asta s-a întâmplat undeva pe 5 octombrie. Practic, eu am rămas însărcinată după aceea destul de repede. În octombrie am pierdut o sarcină, iar în ianuarie am rămas însărcinată”, a mai dezvăluit vedeta.

Romanița și Adrian Iovan au divorțat în anul 2008, după cinci ani în care au trăit o frumoasă poveste de dragoste. La acel moment, fiul lor avea 2 ani.