Românul rănit în urma furtunii din nordul Greciei, care și-a pierdut soția și fiul, adus în țară cu o ambulanţă

Românul rănit în urma furtunii din nordul Greciei, care și-a pierdut soția și fiul, va fi adus în țară cu o ambulanţă.

Conform informaţiilor şi imaginilor difuzate de Antena 3, bărbatul este preluat cu o ambulanţă, pentru a fi adus în ţară. El ar urma să fie internat la un spital din Cluj. MAE a transmis vineri că bărbatul se află în afara oricărui pericol şi va fi externat, iar trupurile soţiei şi fiului acestuia vor fi repatriate la începutul săptămânii viitoare, după ce vor fi obţinute toate documentele necesare.

”Reprezentanţii Consulatului General al României la Salonic s-au deplasat la unitatea medicală unde este internat cetăţeanul român rănit, pentru a obţine mai multe informaţii cu privire la starea sa de sănătate. În urma discuţiilor cu reprezentanţii spitalului, a rezultat faptul că acesta se află în afara oricărui pericol şi urmează să fie externat în cursul zilei de astăzi”, a transmis, vineri, MAE.

Bărbatul și-a pierdut fiul și soția

Acoperişul unei terase a căzut peste o româncă şi fiul ei de opt ani, care îşi petreceau vacanţa acolo. Femeia a fost prinsă între dărâmături și a murit strivită. Copilul se afla pe terasă, iar unul dintre matori l-a văzut, l-a ridicat și l-a dus la spital. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic. Băiatul de opt ani a fost resuscitat, dar a murit în ambulanţa chemată să-l ducă la spital.

“Eram în casă, când a venit furtuna. S-a simţit destul de puternic, a durat cam jumătate de oră, dar a fost foarte puternică. N-am crezut că poate exista aşa ceva. Am înţeles că era un grup de români care au luat masa la restaurantul respectiv, în momentul în care a început furtuna mare parte dintre ei au fugit, iar doamna cu copilul din păcate au preferat să rămână, să se adăpostească de ploaie sub această copertină, acest acoperiş, peste care s-a prăbuşit un copac şi s-a întâmplat tragedia. Eu niciodată nu am mai văzut aşa ceva.”, a declarat un martor, potrivit observator.tv.