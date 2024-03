Romeo Fantastik a făcut senzație la CANCAN EXCLUSIV! Artistul dezvăluie cine este Carolina care l-a inspirat să scrie legendarul HIT. Succesul românului nu a trecut neobservat și a fost “sancționat” de Shaggy, care l-a dat în judecată că i-ar fi copiat piesa. Însă dincolo de muzică, viața amoroasă a lui Romeo Fantastik a fost una zbuciumată, fiind înșelat cu cel mai bun prieten de mama primului său copil. S-a oprit din numărat la aproape de 100 de femei, multe dintre ele rămânând însărcinate. Vestitul cântăreț are mai mulți urmași, doar de asta este supranumit regele amorului. Mai mult, Romeo Fantastik divulgă ce a făcut și cu banii câștigați, mult peste 1.000.000 de euro într-un singur an!

( NU RATA: ROMEO FANTASTIK, STUDENT LA O FACULTATE PRESTIGIOASĂ ÎN ANGLIA! CÂNTĂREȚUL PREGĂTEȘTE SURPRIZE COLOSALE: „O SĂ BUBUI!” )

Romeo Fantastik, poreclit și Regele Sexului, și-a întocmit bilanțul amoros: „Au rămas gravide foarte multe!”

CANCAN EXCLUSIV: Romeo, ți-ai făcut vreodată un bilanț amoros? Câte femei a avut „regele sexului”?

Romeo Fantastik: Să-ți spun sincer, nu mai țin minte.

CANCAN EXCLUSIV: La cât te-ai oprit din numărat?

Romeo Fantastik: După ce am trecut de 60-70, n-am mai ținut minte. Ideea că alegeam numai femei din astea care aveau un „bombastik” super șmecher.

CANCAN EXCLUSIV: Tu nu făceai eforturi, ele veneau către tine?

Romeo Fantastik: Îți dai seama, erau femei în stare să mă plătească oricât ca să am un pat cu ele. Erau curioase «ce face ăsta?!». Fac ce face orice bărbat în pat.

CANCAN EXCLUSIV: E de la dimensiune?

Romeo Fantastik: Nu, e tehnică. Tehnică și creier. Ascultă-mă, cea mai mare șmecherie la o femeie e să știi ce să îi șoptești, când să îi șoptești la ureche și pe ce modalitate de a vorbi. Când îi spui «te vreau», ai zăpăcit-o, înnebunește cu vocea asta de bărbat în ureche. Și în altă ordine de idei, cred că n-a fost una care să nu rămână gravidă, care a fost cu mine prin pat. Au rămas gravide foarte multe.

( CITEȘTE ȘI: ROMEO FANTASTIK, APARIȚIE AUTENTICĂ LA PETRECEREA LUI FLORIN SALAM ȘI A ROXANEI DOBRE. A PREGĂTIT DAR DE NUNTĂ: ”FĂRĂ NUMĂR!” )

Romeo Fantastik: „Am copii, dar nu mai știu câți!”

CANCAN EXCLUSIV: Tu ai copii nelegitimi?

Romeo Fantastik: Nu neapărat nelegitimi. Am copii, dar nu mai știu câți am. Să fie sănătoși, vă pup pe toți, tati! Băi, balaurii mei, aveți grijă, că vă sparg!

CANCAN EXCLUSIV: Femeile te-au sunat și ți-au spus că sunt gravide?

Romeo Fantastik: M-au sunat, dar le-am spus «bă, eu nu zic să-l dai afară, că e păcat, dacă vrei îl ții, dacă nu, să fii sănătoasă, fă ce vrei». Pentru că la orice pas făcut cu o femeie, am zis din start «nu merg cu tine, că te îndrăgostești». «Ei, și?!», zice ea. Zic «și rămâi și gravidă».

CANCAN EXCLUSIV: Nu era protejată treaba?

Romeo Fantastik: Eu nu fac protejat. De ce mai fac?!

( VEZI ȘI: PRIMELE IMAGINI CU BAIATUL LUI ROMEO FANTASTIK. UITE-L CUM ARATA PE GEO, BAIATUL “REGELUI SEXULUI” )

Artistul, înșelat cu cel mai bun prieten de prima femeie pe care a iubit-o: „Nu știu ce m-a ținut în seara aia, poate eram la pușcărie acum!”

CANCAN EXCLUSIV: Romeo a fost îndrăgostit vreodată?

Romeo Fantastik: Îndrăgostit am fost de prima femeie cu care am avut un copil. Când m-a înșelat cu cel mai bun prieten mi-a trecut îndrăgosteala. Am suferit și de atunci am zis «femeile pentru mine vor fi subiect de CANCAN». Dar mi-a prins bine chestia asta.

CANCAN EXCLUSIV: Când ai fost înșelat, doamna respectivă născuse, era gravidă, cum se întâmpla?

Romeo Fantastik: Aveam un copil și eu tot umblam prin Occident. Chiar aveam un prieten atunci, cel mai bun, în care aveam încredere totală. Culmea, i-am și prins. Când i-am văzut în pat, că nu intram ca proștii în casă, eram și eu băiat deștept, nu că n-aș fi nici acum, m-am uitat pe colțul ferestrei. Aveam două reacții: ori să intru prin geamuri, ori să-i înjur de mama focului sau să intru peste ei în casă cu topoare, cum fac unii dintre oameni. Eu ce-am făcut?! Am respirat ușor, am făcut doi pași înapoi, m-am dus la colțul străzii și am început să fluier pe drum melodia pe care veneam acasă. Ăștia s-au pus în temă, asta în pat la ea, ăsta în altă parte. Când am intrat în casă, «bine ai venit, hai să-ți pun să mănânci», numai de mâncarea ei nu-mi ardea mie. Nu știu ce m-a ținut în seara aia, poate eram la pușcărie acum.

CANCAN EXCLUSIV: Cum te-ai abținut, în febra momentului?

Romeo Fantastik: Dumnezeu. Mi-a venit o idee «ce cauți pentru doi proști la pârnaie?!». Dacă se lua unul de maică-ta, de taică-tu, de frate-tu, mai ziceai. Dar așa, femei sunt pe toate străzile.

CANCAN EXCLUSIV: Și cum le-ai zis că știai ce au făcut?

Romeo Fantastik: S-a întâmplat foarte simplu. I-am **** și eu nevasta ăluia, l-am făcut să se despartă, i-am arătat că sunt cine sunt. După care, acestei femei nu i-am vorbit urât. La noi, pe timpuri era cu din alea, să-i tai nasul, urechea, nu i-am zis absolut nimic. Ca să vezi, când am vorbit cu ea ultima oară, despre băiat, ea era cu altul. I-am zis «nu te bat, nu te ating cu un deget, până la 18 ani, toți banii pe care îi faci, îi bagi jumate-jumate în cont băiatului». S-a ținut de cuvânt, băiatul are vilă, e om cumsecade.

CANCAN EXCLUSIV: Ai o relație bună cu el?

Romeo Fantastik: Bineînțeles, ne vedem, ne alea.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.