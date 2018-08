Romică Țociu a renunțat la mustață pentru emisiunea ”Te cunosc de undeva”

Celebrul comic a fost cooptat printre noii concurenți de la emisiunea ”Te cunosc de undeva”. El a fost supus deja unei transformări șocante, în urma căreia a fost nevoit să renunțe la mustață.

Romică Țociu a fost nevoit să facă unele sacrificii pentru rolul primit în cadrul emisiunii, mai ales că această participare îi va băga bani frumoși în buzunare. El a fost nevoit să renunțe la celebra la mustața care l-a consacrat, un look pe care îl are de 35 de ani.

“Când m-au sunat să mă invite, am crezut iniţial că au greşit numărul. După o zi de gândire, am acceptat. De ce? Pentru că îmi place show-ul şi felul în care s-a dezvoltat. Dar şi pentru că am simţit că are nevoie de talentul şi de determinarea mea”, a povestit Romică Ţociu, amuzat, despre noua emisiune din care face parte.

Actorul a fost filmat în timp ce Jean de la Craiova, colegul lui de emisiune, îi rade mustăcioara, moment în care Romică a fost la un pas să îi dea lacrimile, de supărare.