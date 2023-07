Rona Hartner, diagnosticată cu cancer în faza 4: „Nu prea reușesc să respir destul de bine, deja este cu metastaze”

Rona Hartner trece printr-o perioadă foarte dificilă. Artista a fost diagnosticată, din nou, cu cancer în faza patru, cu metastaze. A mărturisit, în cadrul unui interviu, că are probleme de respirație și se simte obosită. De altfel, Rona a mai trecut printr-un moment la fel de dificil, în anul 2019. Atunci, medicii au diagnosticat-o cu cancer la colon și ficat. Acum, însă, boala a recidivat, la plămâni. Iată detaliile mai jos, în articol.

Rona Hartner trece prin momente dificile, după ce, în luna iulie, a fost diagnosticată, din nou, cu cancer. Medicii i-au spus artistei că boala se află în cea de-a patra fază, cu metastaze. Așteaptă rezultatele de la biopsie. Simte o oboseală permanentă și are dificultăți de respirație. Din cauza problemelor de sănătate, este nevoită să își anuleze spectacolele la care trebuia să fie prezentă.

„A apărut un cancer în faza patru, din nou, pe fond de stres sigur și mă lupt cu el. Acum aștept rezultatele de la biopsie și o să fac ce am de făcut. Nu simt nimic fizic, în sensul că este obositor să ai un cancer în corp, deci, da, am o stare de oboseală permanentă. Am un suflu foarte scurt și nu prea reușesc să respir destul de bine ca să pot să cânt la capacitate. Dar o să încerc, dacă văd că nu o să mă descurc, o să anulez spectacolele pe o perioadă și le reiau după ce îmi revin”, a mărturisit Rona Hartner.

Rona Hartner, diagnosticată cu o boală cumplită: cancer în faza patru

De altfel, a ajuns pe mâinile medicilor francezi, în momentul în care a început să se simtă rău. De două luni, artista tușea continuu. Medicii din Franța, însă, nu au găsit vreun diagnostic, așa că s-a întors în România, unde a făcut control de specialitate. La radiografie, a fost depistată o pneumonie atipică, iar doctorul a mărturisit că e posibil să fie grav. Apoi, Rona Hartner a reajuns în Franța, unde a primit un diagnostic crunt – cancer în faza patru, cu metastaze.

„Practic, de două luni tușeam continuu. Am fost să văd foarte mulți doctori în Franța, care nu mi-au găsit niciun diagnostic. Și atunci m-am dus în România la un pneumolog român, foarte bun. Care m-a auzit o singură dată tușind. Și m-a trimis imediat la radiografie. Mi-a zis că s-a găsit o pneumonie atipică. Și mi-a zis doctora că după părerea ei, este ceva mult mai grav. M-am dus în Franța și am început să fac niște investigații și pe 12 iulie mi-a picat diagnosticul, pentru că cine caută, găsește. Diagnosticul spunea pur și simplu că am cancer în faza patru, deja este cu metastaze. Recunosc că pe moment am plâns, pentru că nu m-am așteptat la asta. A fost un șoc. Dar mi-am dat seama că Dumnezeu mă iubește și că dacă această boală a ajuns la mine iarăși, este pentru că prima dată nu a fost tratată bine. Pentru că a fost și oricum e altă boală. (…) M-am epuizat anul ăsta mult prea mult”, a spus artista, la Antena Stars.

