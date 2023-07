Rona Hartner, diagnosticată cu cancer pulmonar în stadiul 4. Ultima dorință a artistei: „E singurul lucru pe care mă ambiționez să-l mai fac”

Recent, Rona Hartner a dezvăluit faptul că trece printr-o perioadă foarte dificilă. Artista în vârstă de 50 de ani a mărturisit că a fost diagnosticată cu cancer pulmonar în stadiul 4. Pe rețelele de socializare, cântăreața a transmis un mesaj prietenilor virtuali. Are o ultimă dorință, fiind legată de lansarea unui disc. Iată detaliile mai jos, în articol.

Rona Hartner traversează o perioadă grea. În urma unor investigații medicale în România și Franța, artista de 50 de ani a fost diagnosticată, din nou, cu o boală cumplită, și anume cancer. Medicii i-au spus că boala se află în cea de-a patra fază, cu metastaze. Recent, pe rețelele de socializare, artista a spus, într-un live, care este ultima dorință a ei. Rona Hartner dorește să finalizeze un disc, Eternity. De altfel, mărturisește că muzica ei ajută și alte persoane aflate în situații dificile, aspect care o ambiționează. Totodată, se roagă la Divinitate și așteaptă un miracol.

„Vreau să nu plec de aici până nu termin discul meu Eternity. Chiar vreau să fac acel album, nu vorbesc habotnic, pentru că am văzut că sunt oameni care sunt vindecați prin piesele acelea. Știu că am primit în rugăciuni muzica și textul și vreau să-l fac. Am să-l fac, chiar dacă nu știu dacă mă mai țin pe picioare, dar am să-l fac. E singurul lucru pe care mă ambiționez să-l mai fac. Și, pe urmă, am să mă rog la Dumnezeu să fie bine pentru fata mea, să găsim soluții și aștept un miracol”, a spus Rona Hartner, pe Facebook.

Rona Harter a fost diagnosticată, din nou, cu cancer

Recent, cântăreața a mărturisit că medicii i-au dat o veste cumplită. Artista a fost diagnosticată cu o boală grea, și anume cancer la plămâni. Boala se află în stadiul patru, cu metastaze la creier. Despre diagnostic a vorbit la Antena Stars. Are dificultăți de respirație și și-a dat seama că nu este în regulă în momentul în care a început să tușească continuu.

„A apărut un cancer în faza patru, din nou, pe fond de stres sigur și mă lupt cu el. Acum aștept rezultatele de la biopsie și o să fac ce am de făcut. Nu simt nimic fizic, în sensul că este obositor să ai un cancer în corp, deci, da, am o stare de oboseală permanentă. Am un suflu foarte scurt și nu prea reușesc să respir destul de bine ca să pot să cânt la capacitate. Dar o să încerc, dacă văd că nu o să mă descurc, o să anulez spectacolele pe o perioadă și le reiau după ce îmi revin”, a mărturisit Rona Hartner.

