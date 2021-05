Rona Hartner, în lacrimi după despărțirea de Herve Camilleri! „Nu vreau să retrăiesc acele momente”

După un an și jumătate de căsnicie, Rona Hartner și Herve Camilleri au ajuns în pragul divorțului. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, iar despărțirea a afectat-o destul de mult pe artistă. Mai mult, după acest mariaj eșuat, Rona Hartner a decis că este ultima dată când va trece printr-o căsnicie.

Rona Hartner și Herve s-au cunoscut în urmă cu trei ani și au avut o relație frumoasă, un timp. Însă, mariajul celor doi a ajuns la final, iar acest lucru a tulburat-o destul de rău pe artistă. În cadrul unei intervenții telefonice în emisiunea lui Cristi Brancu, Rona Hartner a vorbit cu lacrimi în ochi despre despărțire.

Deși încearcă să fie puternică și să nu se lase afectată, divorțul a marcat-o destul de mult. Astfel, artista a declarat că este ultima încercare de acest fel pe care a mai făcut-o. Chiar dacă mereu și-a dorit o familie, Rona Hartner a declarat că din planurile ei de viitor este exclusă o altă căsnicie.

„Nu am vrut să vorbesc 2 luni de zile despre divorț, pentru că nu vreau să retrăiesc acele momente. Eu de la 18 ani vreau să îmi fac o familie și se pare că nu îmi iese. Nu vreau să dau detalii despre despărțirea de Herve pentru că sunt dureroase și vreau să cred că ce ne-a dus la divorț face parte din trecut și sunt greșeli ale copilăriei. Știi, noi, artiștii, suntem copii până la 120 de ani.

Cred că nu mai căsătoresc niciodată că nu îmi iese. O să fiu luptătoare pentru credință, căci asta mă definește. Am deja un val de cereri de căsătorie online. Oameni buni, nici nu am divorțat, joi divorțez!”, a declarat Rona Hartner, în cadrul emisiunii Exclusiv VIP.

Motivele divorțului dintre Rona Hartner și Herve Camilleri

Deși nu a vorbit prea mult despre motivele divorțului, Rona Hartner a vrut să sublinieze că nu a fost vorba nici de infidelitatea, nici de agresivitatea. Se pare că de la începutul relației întrei ei au existat anumite neînțelegeri care nu au fost rezolvate, iar cu timpul doar s-au agravat.

„Vreau să rămână pentru mine Herve, nu să însemne tot ceea ce a greșit. Despărțirea asta a stricat și proiectul la care am lucrat împreună, am pierdut anul trecut 25 de concerte live și am făcut 60 online. Amândoi am zis că nu lăsăm ca barca noastră să fie distrusă. Dar am ajuns la liman și ne-am dat seama că proiectul de viață era praf. Nu știu cine a fost de vină, e clar că am fost amândoi. La începutul unei relații, când sunt lucruri care nu merg, ele trebuie băgate în seama și rezolvate. Pentru că nu dispar, pot să se amplifice și să distrugă tot.

Nu a fost să fie. Încerc să nu mă gândesc la trecut, Isus este cu mine și nu am voie față de copilul meu să cad în depresie. Asta a fost!”, a mai declarat Rona în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu.

