Rona Hartner, noi detalii despre divorț: ”Sunt mamă și am ales să fiu singură pentru binele fiicei mele!”

Rona Hartner a aruncat bomba, zilele trecute: divorțează! Artista avea să intre I în detalii, iar acum face mai multe dezvăluiri.

După trei ani de relație, Rona Hartner a decis să se despartă de soțul ei. Artista și Herve s-au căsătorit în toamna anului 2019, după ce Rona a învins cancerul. În toată acea perioadă grea, soțul i-a fost alături și a sprijinit-o necondiționat. Se pare că pandemia le-a afectat grav relația. Cei doi nu mai locuiesc împreună de o lună și jumătate și au decis să meargă pe drumuri separate. (CITESTE SI: RONA HARTNER A LUPTAT CU CANCERUL PÂNĂ ÎN ULTIMA CLIPĂ! CORPUL EI A CEDAT ȘI APROAPE A RĂMAS FĂRĂ VOCE)

Rona a precizat că a rămas în relații bune cu Herve și consideră că a luat cea mai bună hotărâre. ”Păi, divorțăm! Nu glumesc, da! Divorțăm! Ne-a pus și nouă capac coronavirusul. (…) Ne-am separat deja. De o lună jumate suntem separați. Nu o să vă spun nimic despre Herve. Nu vreau să dau declarații despre ce s-a întâmplat. Nu mai locuim împreună. Eu am rămas în casa mea, care era pe numele meu. Nu am făcut Paștele împreună. Cred că noi am avut o misiune și cred că Dumnezeu ne voia puțin mai puternici. Suntem separați. Am rămas prieteni. E mai bine așa”, a mărturisit Rona Hartner în cadrul emisiunii ”Vorbește lumea”.

Rona Hartner, noi detalii despre divorț: ”Sunt mama si am ales să fiu singură pentru binele fiicei mele!”

Rona Hartner a oferit, de curând, noi detalii despre divorț. „Din respect pentru fostul soț vă fac aici o declarație adevărată si atât vreau să respect ceea ce am trăit cât si persoana căreia i-am spus Da în fața lui Dumnezeu. Poate că criza mondială ne-a dezunit, poate pur si simplu asa a fost să fie. Suntem 50 la sută cu 50 la sută responsabili fiecare. Nu vreau să acuz pe nimeni si nu voi face tăvălug de detalii, dar sunt mamă si am ales să fiu singură iarăsi pentru binele fetei mele. Vă astept să îmi fiți aproape si poate asa veți înțelege de ce de două luni nu mai apar nicăieri”, a scris vedeta pe rețeaua de socializare.

”Nu am vrut să vă supăr cu problemele mele fiindcă lumea o duce deja atât de rău încât vreau să vă vorbesc doar despre faptul că Dumnezeu îmi este în continuare aproape și că El îmi luminează viața. Vă spun tuturor celor care aveți situații dificile: să aveți curaj să mergeți mai departe, că Dumnezeu nu vă lasă mâna si vă ține aproape de El!!! Be my sunshine in the dark!!! I love you Jesus va fi noul meu album cu piesele create în această perioadă dificilă”, a mai notat Rona Hartenr pe Facebook.