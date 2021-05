Rona Hartner divorțează de soțul ei. Cei doi nu mai locuiesc împreună de o lună și jumătate: ”Ne-a pus capac!”

Pandemia a afectat multe cupluri din showbiz-ul românesc! Multe vedete au pus capăt căsniciilor sau relațiilor, iar acum Rona Hartner a aruncat bomba! Artista a mărturisit că divorțează de soțul ei.

După trei ani de relație, Rona Hartner a decis să se despartă de soțul ei. Artista și Herve s-au căsătorit în toamna anului 2019, după ce Rona a învins cancerul. În toată acea perioadă grea, soțul i-a fost alături și a sprijinit-o necondiționat. (CITEȘTE ȘI: RONA HARTNER, MESAJ DIN PARIS: ”SUNT LA O BISERICĂ ROMÂNEASCĂ ȘI…”)

Se iubeau nespus de mult și se gândeau să facă un copil împreună. Când nimeni nu se aștepta, însă, artista a făcut anunțul separării! Se pare că pandemia le-a afectat grav relația. Cei doi nu mai locuiesc împreună de o lună și jumătate și au decis să meargă pe drumuri separate. Rona a precizat că a rămas în relații bune cu Herve și consideră că a luat cea mai bună hotărâre.

”Păi, divorțăm! Nu glumesc, da! Divorțăm! Ne-a pus și nouă capac coronavirusul. (…) Ne-am separat deja. De o lună jumate suntem separați. Nu o să vă spun nimic despre Herve. Nu vreau să dau declarații despre ce s-a întâmplat. Nu mai locuim împreună. Eu am rămas în casa mea, care era pe numele meu. Nu am făcut Paștele împreună. Cred că noi am avut o misiune și cred că Dumnezeu ne voia puțin mai puternici. Suntem separați. Am rămas prieteni. E mai bine așa”, a mărturisit Rona Hartner în cadrul emisiunii ”Vorbește lumea”.

Rona a învins cancerul

În luna mai a anului 2019, Rona Harner a intrat din nou în sala de operații, unde medicii i-au făcut o altă intervenție la colon. Pe lângă tumora cancerigenă scoasă la sfârșitul lunii februarie se mai aflau încă cinci ganglioane. Rona Hartner a început pe 24 aprilie tratamentul cu citostatice însă a avut niște reacții adverse.

Artista a fost la un pas să-și piardă vocea din cauza cancerului. (VEZI ȘI: RONA HARTNER, PRIMA APARIŢIE PUBLICĂ DUPĂ CE A ÎNVINS CANCERUL. ESTE TOTAL SCHIMBATĂ)

”Primele ședințe de chimioterapie au fost groaznice, nu puteam să mănânc nimic, luam o fructă, făceam aftă în cerul gurii, încercam să ingerez un pic de legume, era și mai rău, aveam stări de vomă, dureri de cap, nu mă mai puteam ține pe picioare. Nici nu vreau să îmi amintesc cum încercam să supraviețuiesc, să rămân în viață, fiindcă am oameni care mă iubesc lângă mine, și chiar merit o șansă.

În momentele în care îmi făceam chimioerapia, dar și multă vreme după, eu nu puteam să scot nici măcar un cuvânt. Mi se împleticea limba, era cumplit. Aveam senzația că nu am să mai pot vorbi niciodată. Din fericire, acum, sunt bine și pot urca pe scenă fără să am nimic”, declara artista.