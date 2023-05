Rona Hartner, mărturisiri tulburătoare! Artista a fost agresată de un celebru regizor: „Am făcut plângere penală. Am fost în depresie trei ani”

După ani de zile în care a suferit în tăcere, Rona Hartner a avut curajul să povestească unul dintre cele mai marcante episoade din viața sa. Se pare că artista a fost agresată sexual de un celebru regizor, iar acest lucru i-a pus viața „pe pauză” vreme de trei ani. De atât a avut nevoie pentru a se recupera și de a ieși din depresia în care nefericitul eveniment a afundat-o. Mai mult, se pare că Rona Hartner nu a fost singura victimă a regizorului.

În anul 1998, Rona Hartner trecea prin ceea ce avea să fie cea mai terifiantă experiență din viața ei. Cântăreața era agresată de un celebru regizor. În momentul în care grozăvia s-a întâmplat, artista s-a simțit deznădăjduită și nu a înțeles de ce ea a trebuit să treacă prin așa ceva. Atunci și-a pierdut încrederea în tot, chiar și în Dumnezeu, că a lăsat ca așa ceva să i se întâmple.

După ce a fost agresată, viața Ronei Hartner a fost distrusă. Vedeta a intrat în depresie și s-a luptat cu boala ani de zile. A simțit că viața i s-a destrămat și că nimic nu mai are sens. Cu toate acestea și-a găsit puterea să meargă în fața autorităților și să îl reclame pe cel care i-a făcut rău, însă nu a putut să ducă totul până la capăt și să îl trimită în spatele gratiilor pe agresor.

„Am crezut la un moment dat că Dumnezeu este absent în viața mea. Am avut o agresiune fizică de la un regizor. Am crezut, efectiv, că Dumnezeu a fost absent în acel moment, după care am înțeles că nu a fost absent și că atunci când eu am fost agresată, el a fost agresat în același timp, pentru că Dumnezeu locuiește în noi prin botez și dacă cineva ne agresează pe noi, îl agresează și pe Dumnezeu. Am înțeles că acea suferință pot să o port cu el și că tot el, așa cum a iertat pe cei care l-au crucificat, așa pot să iert și eu. (…)

M-a agresat, să zicem cuvântul, m-a violat. Mi s-a întâmplat asta în anul 1998 și pot să îl iert. (…) Am făcut plângere penală, dar nu am putut să fac proces, să îl bag în pușcărie, cum merita. (…) După genul ăsta de agresiune practic nu mai dormi noaptea, faci o formă de depresie și viața ta e distrusă”, a declarat Rona Hartner, la Antena Stars.

„Am fost șapte fete”

Rona Hartner a mai mărturisit că după întâmplarea nefericită, viața ei a luat-o în jos. Artista s-a confruntat cu depresia și a dus o luptă aprigă cu boala timp de trei ani. Singurul lucru care îi oferea alinare în acele momente au fost lecțiile de dans pe care le făcea. Și-a găsit refugiul în acest sport și timp de 12 ore pe zi stătea în sala de antrenament.

În cele din urmă, Rona Hartner a reușit să depășească momentul și să vadă viața cu alți ochi. S-a pus pe picioare și chiar l-a iertat pe agresorul său. Vedeta a mai dezvăluit că ea nu a fost singura victimă a celebrului regizor. Se pare că prin aceleași chinuri au trecut alte șase fete.

„Este cunoscut, dar nu îi dau numele pentru că nu vreau să îi murdăresc imaginea. (…) Am fost în depresie trei ani, dar nu am știut că aia se numește depresie. (…) Am găsit o soluție pentru asta, am început să dansez 12 ore pe zi. (…) Făceam cursuri de dans de la 5 seara până a doua zi, la 5 dimineața, că și așa nu dormeam. (…) L-am văzut și nu am așteptat să își ceară scuze, pentru că se întâmplă să mori în viață fără ca oamenii care ți-au făcut rău să își ceară scuze.

Eu când l-am mai întâlnit pe urmă, că l-am întâlnit destul de des, l-am salutat și el a căzut pe spate că de ce l-am salutat și că de ce nu îl detest. L-am salutat ca pe o persoană. (…) A fost chemat la Parchet, dar nu au fost destul de multe probe. Am fost foarte frustrată că nu mi s-a făcut dreptate pe momentul ăla. După trei ani, când am reușit să-l iert, eu am fost fericită. (…) Am fost 7 (n.r. fete agresate de regizorul respectiv)”, a mai spus Rona Hartner.

