Rona Hartner, mesaj tulburător: „Nu am chef să mi se plângă de milă!”

Rona Hartner a trecut printr-o mare cumpănă! Diagnosticată cu cancer, artista a fost aproape să-și piardă viața. A luptat pentru a trăi, iar tratamentul la care a fost supusă dă roade.

Rona Hartner a postat un mesaj emoționant miercuri, pe Facebook-ul său, în care le spune fanilor că „nu are chef să fie bolnavă”.

„Nu am chef să fiu bolnavă , nu am chef să fiu victimă, nu am chef să mi se plângă de milă . Victoria este a lui Dumnezeu, dar eu profit de această victorie în fiecare zi!!! Aleluia! Vreau să fiu cu chef de viață.

Hopaaaa atitudine !!!” a scris Rona Hartner, pe Facebook.