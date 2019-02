Rona Hartner, primele imagini după ce a fost operată de urgență! E foarte schimbată

Rona Hartner nu a putut să stea prea mult timp departe de fanii ei și a ținut să le adreseze câteva cuvinte, după ce a fost operată de urgență la un spital din București. Extravaganta cântăreață a făcut un live în care s-a putut observa că este foarte schimbată… diagnosticul medicilor și intervenția chirurgicală, care a durat șase ore, și-au pus amprenta pe chipul său.

Rona Hartner a făcut un live pe o rețea de socializare în care a mărturisit că se simte bine după operație și le-a mulțumit fanilor pentru rugăciunile spune pentru ea. De asemenea, vedeta a spus că respectă cu strictețe sfaturile medicului care s-a ocupat de ea și că se simte pregătită să își ia activitățile… desigur, în mod treptat. Vă reamintim că artista va afla verdictul medicilor peste o lună. Specialiștii vor stabili dacă tumora e canceroasă sau nu.

“Luni a fost operaţia şi am avut două zile în care am simţit nevoia să dorm foarte mult. Am evoluat foarte bine. Am stat cuminte. Am făcut tot tot ce a spus doctorul. (…). Vreau să vă mulţumesc pentru rugăciunile voastre. N-aş fi putut să fac nimic dacă nu eraţi alături de mine. (…). Domnul doctor a extirpat acea tumoare, s-ar putea să nu am nevoie de alt tratamanet mai târziu, dar voi afla peste o lună”, a spus Rona Hartner într-un live pe reţelele de socializare.

