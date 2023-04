Roxana Blenche a devenit mămică pentru prima dată! Vedeta Antena 1, primele declarații după naștere: „Seamănă toată cu soțul”

În urmă cu doar câteva zile, Roxana Blenche a devenit mămică pentru prima dată. Aceasta a adus pe lumea o fetiță perfect sănătoasă și este în culme fericirii. Vedeta Antena 1 a născut printr-o operație de cezariană, iar acum se recuperează. Aceasta a făcut primele declarații după naștere.

Roxana Blenche și soțul său Cătălin au devenit părinți pentru prima dată. După o sarcină nu tocmai ușoară, vedeta Antena 1 a adus pe lume o fetiță, pe care a numit-o Olivia. Prezentatoare emisiunii Hello Chef deja a ajuns acasă și se adaptează la viața de mămică. Până acum trezitul noaptea pare să fie cea mai dificilă provocare.

Însă, vedeta Antena 1 nu se plânge și abia așteaptă să se recupereze după operația de cezariană pentru a putea să se ocupe așa cum trebuie de fiica ei. Se pare că micuța Olivia seamănă perfect cu tatăl ei și pentru moment nu le dă bătăi de cap prea mari părinților ei.

„E super frumos, e cel mai frumos sentiment, am făcut un grup pe Facebook ce se numește Chef Mami by Roxana Blenche și acolo am postat și prima fotografie cu Olivia. E super frumos, ne adaptăm, acum mă recuperez și eu după cezariană, că e o operație până la urma urmei. Ne adaptăm cu trezirea de noapte, dar sincer când o vezi, uiți de tot.

Seamănă toată cu soțul, e toată Cătălin. Operația nu a fost grea, dacă aș mai fi avut vreo 2 cezariane înainte aș fi comparat, dar a fost ok. Dureri sunt, ca după o operație, dar a decurs totul normal. Am stat două nopți în spital, iar a treia zi ne-am întors acasă”, a declarat Roxana Blenche, potrivit spynews.ro.

„E foarte implicat”

Roxana Blenche are parte de mult ajutor în ceea ce o privește pe cea mică. Soțul ei se implică activ și nu se dă în spate de la nimic, nici de la schimbatul scutecelor. Mai mult, atât mama ei, cât și soacra au venit să o ajute pe Roxana Blenche.

Vedeta Antena 1 se bucură că familia este alături de ea și nu intenționează să apeleze la serviciile unei bone prea curând. Aceasta își dorește să se ocupe ea de micuța Olivia, iar atunci când va începe filmările pentru Hello Chef o să apeleze tot la ajutorul familiei.

„Cătălin e foarte implicat, o leagănă, schimbă scutece, o ține în brațe, mă ajută când nu mai pot. Seara ne trezim împreună și mergem la ea, acum e și mama la noi, și soacră-mea, ne ajută amândouă foarte mult.

E super devreme să angajăm o bonă, deocamdată nu, nici gând. Vreau să fiu implicată, să fiu alături de ea, când o să filmez Hello Chef o să vină din nou mama, soacră-mea și ne vor ajuta, după o să fim iar noi trei. Ea trebuie să simtă iubire, trebuie să fie cu noi”, a mai spus Roxana Blenche.

