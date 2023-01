Roxana Blenche a spus cel mai important „Da”! Momentul cel mare a găsit-o pe vedeta Antena 1 copleșită de emoții 

Roxana Blenche și Cătălin Bucur au ajuns în fața ofițerului de stare civilă. Cei doi și-au dus relația la următorul nivel și au spus cel mai important „Da” din viața lor. Emoțiile au fost mari, iar vedeta Antena 1 a vorbit despre toate sentimentele ce au încercat-o în ziua cea mare. Mai mult, aceasta a făcut câteva dezvăluiri și despre cum a decurs petrecerea de după.

În urmă cu doar câteva zile, Roxana Blenche, prezentatoarea emisiunii Hello Chef, de la Antena 1, a trăit unul dintre cele mai frumoase momente din viața ei. Aceasta și partenerul ei și-au unit destinele și în mod oficial. Cei doi au organizat un eveniment restrâns, iar aproape de ei au fost doar persoanele dragi. Marele moment a venit cu multe emoții, iar vedeta abia le-a făcut față.

„A fost superb, emoționant! Nu știu cum să descriu momentul. La starea civilă am avut emoții foarte mari, atunci când trebuie să spui «da», chiar îl spui din toată inima. A fost frumos, am avut familia, prietenii apropiați alături de noi.

A fost un eveniment micuț, noi tot timpul ne-am dorit ceva restrâns, unde să fie persoanele apropiate lângă noi. La semnătură nu îmi tremură mâna de obicei, pe semnătură stau bine. Când doamna de la primărie începe și citează din Cod este momentul emoționant și atunci când te întreabă dacă îl iei de soț și acolo sunt emoții.”, a declarat Roxana Blenche, potrivit spynews.ro.

„Am dansat, ne-am distrat…”

După ce au spus „Da”, Roxana Blenche și soțul ei au dat drumul la petrecere. Evenimentul a avut loc într-un restaurant din Baia Mare, iar invitații s-au bucurat de o atmosferă ca la carte. Toată lumea a dansat și s-a distrat.

Pentru Roxana Blenche urmează o perioadă intensă. Aceasta se pregătește și de cununia religioasă, dar și să devină mămică. Vedeta este însărcinată, iar până la momentul cel mare nu mai este mult.

„Am făcut o petrecere la un restaurant din Baia Mare. A fost super drăguț, lumea s-a simțit bine, am dansat, ne-am distrat și am mâncat, după care am mers acasă și am dormit. Cununia religioasă va urma, le luăm pas cu pas. De asemenea, urmează și botezul Oliviei, dar o să vedem cum ne organizăm la momentul respectiv.”, a mai spus Roxana Blenche.

