Roxana Ciuhulescu a născut. Băiețelul a venit pe lume chiar de ziua soțului vedetei: “Este o zi cu mare încărcătură emoțională”

Roxana Ciuhulescu a devenit mămică pentru a doua oară. Fericitul eveniment din viața vedetei are loc într-o zi specială: astăzi, 12 iulie este ziua soțului ei. Silviu Bulugioiu și fosta prezentatoare au venit de mână la maternitate și amândoi erau vizibil emoționați. Înainte să își cunoască fiul, cei doi au făcut câteva declarații despre primul lor copil.

Roxana Ciuhulescu a născut un băiat

La mai puțin de patru luni de când a devenit soția lui Silviu Bulugioiu, Roxana Ciuhulescu i-a dăruit astăzi primul copil. Ei au ajuns la spital cu două ore înainte de operația de cezariană, iar emoțiile pe care le aveau în suflet se vedeau și la exterior. Vedeta a intrat în sala de nașteri la ora 09:00, potrivit mărturisirilor făcute într-un interviu acordat înainte să intre în clinica medicală. Bebelușul va primi numele Cezar Ioan.

“Ne-am început ziua frumos, s-au oprit ploile când trebuie să apară Cezar. Este o zi cu mare încărcătură emoțională. Poţi să ai şi cinci copii, emoţiile sunt diferite. Teoretic prin cezariană aş vrea, dar dacă până acum nu au apărut contracţii. Împreună cu medicul am hotărât că este mai bine să fac cezariană, mai ales că mai am o cezariană şi are peste 4 kilograme. (…). Nu am intrat în travaliu, nu am contracții, deci va fi cezariană. Să-i dea Dumnezeu noroc.

La 9 începe operaţia. Nimic în viaţă nu este întâmplător. Când am rămas însărcinată şi am făcut calculul m-am rugat de el să stea cuminte ca să fie un cadou frumos pentru tatăl lui şi sper să fie la fel de inimos ca tatăl lui (…). Am dormit vreo 2-3 ore (n.r.: azi-noapte). (…)”, a mărturisit vedeta înainte să intre în sala de operații, în cadrul unui interviu oferit la “Star Matinal”.

Astăzi, Silviu Bulugioiu împlinește o frumoasă vârstă, iar nașterea fiului său cu Roxana Ciuhulescu e cel mai frumos cadou pe care l-a primit vreodată.

“E nemaipomenit, vrem să fie bine pentru toată lumea. E atâta bucurie în spate, încât emoțiile pălesc. (…). A fost foarte simplu să o susțin, mai greu a fost să o fac să stea locului. În plus, cu dragoste, iubire, se poate orice”, a subliniat soțul Roxana Ciuhulescu.

Roxana Ciuhulescu, selfie emoționant cu Ana Cleopatra

Noaptea trecută, fiica vedetei din prima căsătorie a petrecut câteva momente prețioase cu frățiorul nenăscut. Dovadă este imaginea emoținantă de mai jos, postată de Roxana Ciuhulescu pe o rețea de socializare.

“Dragoste de soră ☺️❤️🤰🏼💞👶🏻👧🏼

#AnaCleopatra #CezarIoan #pregnacy #babyiscoming #family #kids”, a scris fosta prezentatoare TV pe pagina ei de Instagram.

Roxana Ciuhulescu și Silviu Bulugioiu s-au căsătorit pe 17 martie 2018

Roxana Ciuhulescu a devenit soția lui Silviu Bulugioiu în primăvara acestui an. Cei doi au mers în fața unui ofițer de stare civilă pe 17 martie, unde au spus cel mai hotărât “Da!” din viața lor. Soțul vedetei a fost preşedintele Comisiei de Off-Road din cadrul Federaţiei de Automobilism. În prezent, el ocupă funcţia de preşedinte al Clubului Off-Road Bucureşti CORB44 Adventure.

Fosta prezentatoare de la “ProMotor” a mai fost căsătorită o dată. Ea a divorțat de Mihai Ivănescu anul trecut. Pe 15 iunie 2017, Roxana Ciuhulescu a anunţat despărţirea de bărbatul pe care l-a făcut tată de fetiţă. Mesajul a fost făcut public pe blogul său personal.

„Uneori şi poveştile de dragoste se încheie, aşa cum este şi cazul meu. Drumul meu a luat o altă direcţie, decât direcţia lui Mihai. Când doi oameni nu se mai înţeleg şi nu pot găsi o cale comună de comunicare, e mai bine să se despartă, decât să arate copilului lor latura nefericită a vieţii familiale. În consecinţă, după 10 ani, am decis împreună să punem punct căsniciei. În ce mă priveşte, îmi voi continua viaţa, dedicându-mă creşterii fetiţei noastre şi hobby-urilor cu şi fără motor care mă definesc ca persoană. Acestea sunt singurele declaraţii pe care le dau despre acest subiect. În speranţa că îmi va fi respectat dreptul la viată personală, rog toţi colegii din presă să înţeleagă că am dreptul la intimitate. Vă doresc sa aveţi parte de tot ce nu puteţi cumpăra cu bani: sănătate, fericire şi dragoste”, a scris Roxana Ciuhulescu.

Roxana Ciuhulescu are o fată din mariajul cu fostul partener, Mihai Ivănescu: Ana Cleopatra.



Știre în curs de actualizare.