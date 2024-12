Roxana din Bacău a plecat în Norvegia la cules de căpșuni. Ce s-a întâmplat cu ea, dupa 12 ani

Roxana din Bacău și-a luat înima în dinți și a plecat în Norvegia la cules de căpșuni. Ce s-a întâmplat cu ea, după 12 ani petrecuți departe de casă? Nu mai are griji financiare în prezent!

Roxana Stangebye, o tânără originară din Bacău, a demonstrat că determinarea și munca pot transforma orice vis în realitate. Plecată în 2013 în Norvegia pentru un job sezonier, tânăra este astăzi, la vârsta de 30 de ani, proprietatea unei ferme de vaci și o personalitate importantă în comuna Sigdal, aflată la aproximativ 100 de kilometri de Oslo.

Povestea Roxanei a început în urmă cu 12 ani, atunci când fratele ei i-a propus să lucreze sezonier la cules de căpșuni în Norvegia. În 2019, tânăra a preluat o fermă de vaci, pe care a continuat să o administreze chiar și după piederea tragic a soțului ei, Oddvar, cu aproape jumătate de secol mai în vârstă decât ea.

Eforturile și pasiunea ei nu au trecut neobservate, iar în 2021 a fost desemnată lider al Asociației Fermierilor din Sigdal și Eggedal. Tot în acel an, a primit titlul de „fermierul bucuros” pentru devotamentul său. Viața de fermier din Norvegia este plină de provocări, însă sprijinul oferit de autorități facilitează succesul celor ambițioși.

La ferma sa, Roxana produce 150.000 de litri de lapte anual și câștigă între 5.000 și 9.000 de euro pe lună, în funcție de numărul vacilor gestante. De asemenea, fermierii primesc un ajutor anual din partea statului în luna februarie, un beneficiu care face agricultura mai accesibilă.

„Se câștigă ok. Fiecare fermier a pus bani unul de la altul și au construit o firmă, Tine S.A. Statul protejează cumva această firmă. Sunt doar 2 de acest gen în Norvegia care iau laptele la fermieri. Aici se câștigă 6,45 kr (2,79 lei) pe litru. În Norvegia nu poți produce mai mult decât cota care este la fermă. Eu, de exemplu, am producția de 150.000 litri pe an. La ferma mea câștig așadar între 5.000 și 9.000 de euro, depinde de câte vaci gestante am. Plus că vine și ajutorul de la stat o dată pe an, în februarie”, explică Roxana.