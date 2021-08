Roxana Dobre a postat un mesaj pe rețelele de socializare, însă să fie oare unul subtil pentru Florin Salam? Ce a scris bruneta și la ce a făcut referire?

Pe rețelele de socializare, Roxana Dobre, partenera de viață a artistului Florin Salam, a notat un mesaj. Dar oare să se facă referire și la relația pe care o are cu celebrul manelist și să fie, de fapt, un mesaj subtil? De foarte mulți ani, ea și Florin Salam formează un cuplu, iar împreună au trei copii: Jacqueline, Rania și Simon Ștefan. Din căsnicia cu Fănica, cântărețul mai are doi copii: Betty și Dani. În trecut, Florin Salam ar fi călcat strâmb în relația pe care o are cu Roxana Dobre, însă, chiar și-așa, cei doi au ales dragostea și au mers mai departe, trecând peste obstacole.

”Știți de ce femeile poartă tocuri și bărbații nu? Pentru că femeile își țin echilibrul în viață, în schimb bărbații se clatină la fiecare decolteu sau fustă scurtă”, a fost mesajul postat de Roxana Dobre pe rețelele de socializare.

Disputa Florin Salam – Tzancă Uraganu – Dani Mocanu

Florin Salam avea să facă unele reproșuri pe pagina de socializare, în urmă cu câteva zile. I-ar fi acuzat, fără să le dea numele, pe Tzancă și pe Dani Mocanu, că-și postează banii pe rețelele de socializare.

„Vă salută al vostru șef la lăutari. Nu la șmecheri, nu la ăștia care ne-au crescut copiii, nu… Sunt prea simțit să vorbesc de cineva… Dar la ăștia de vă postați bani, vă dați voi așa, am și eu o vorbă pentru voi să vă intre bine în cap. M-am jurat pe voi, care v-am crescut… mi-e milă de voi… mă jur cu foc. Vă arăt 50 de lei… Dacă faceți în 50 de vieți cu copiii voștri și cu nepoții voștri cât fac eu în 3 zile… Vă pup!… Stați cuminți cu banii ăia, că nu aveți nici talent, falsați. Dacă nu vă spun eu, cine să vă spună? Vă pup! Vă și bat când vreți voi. Sper că măcar copiii voștri să nu fie nesimțiți ca voi”, a spus Florin Salam.

Dani Mocanu i-a replicat dur lui Florin Salam. „Un mic anunț din partea mea pentru lăutarii care se referă la mine. Deci nu pentru oamenii din afară, ci pentru lăutarii care se referă la mine. Bă, dacă vă referiți la mine să-mi bag… în c… vostru.

Vă prind la evenimente, indiferent cu cine o să fiți voi și indiferent cu cine mergeți pe drum, și vă dau rușine și înjoseală de față cu toată lumea: cu mireasă, cu nași, cu ginerică, cu cine vreți voi… Și cu lumea de pe lângă voi care vă protejează, cum ar fi. Băi, hai să vă spun ceva, pe mine nu m-a protejat nimeni niciodată pentru că eu sunt șmecher.

Dacă o căutați cu mine, să moară f… mea, dacă nu vă bat, să-mi bag… Ăștia care vă referiți la mine… Dacă nu vă referiți la mine, să vă dea Dumnezeu sănătate, vă pup”, a spus Dani Mocanu.

Iar Tzancă a intervenit și el. „Bravo, Dani Mocanu… ai zis bine… la ăștia care se referă la tine și nu au loc de pătrățica lor. Așa vorbesc și de mine și, una peste alta, e loc pentru toată lumea… Felicitările mele, Dani Mocanu”, a fost reacția manelistului.

