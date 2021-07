Plângere la Poliție pe numele lui Florin Salam! Este ultima controversă în care apare artistul, după ce și i-a urcat în cap pe Tzancă Uraganu și Dani Mocanu, acuzându-i , indirect, că, în postările lor, banii sunt pe primul loc. Leo de la Strehaia este ”autorul” și ar fi vorba despre un împrumut pe care cântărețul de muzică de petrecere nu l-ar fi returnat. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Florin Salam ar urma să dea cu subsemnatul la Poliție, după ce Leo de la Strehaia a făcut plângere. Asta după un împrumut pe care ”Prințul țiganilor” i l-ar fi acordat manelistului, iar acesta ar fi ”uitat” de el. S-a întâmplat în urmă cu cinci ani și ar fi vorba de 10.000 de euro. Atunci, ”Grasu”, șoferul lui Florin Salam, ar fi fost ”emisarul”.

S-ar fi prezentat la Leo cu doleanțele ”șefului” și ar fi primit în plic suma, cu asigurările de rigoare că banii vor fi achitați la termenul stabilit.

Leo de la Strehaia: ”Am depus plângere la Poliție!”

Numai că anii au trecut, Leo nu a dat importanță, în primă fază, dar, văzând că gluma se îngroașă, a încercat să-i recupereze. Doar că nu ar fi primit niciun răspuns de la Florin Salam, care l-ar fi evitat constant. Leo spune că nici la telefon nu i-a mai răspuns. Astfel, „Prințul” a apelat la Poliție, unde, de curând, a depus o plângere, sperând să-și recupereze banii. Mai ales că 10.000 de euro nu sunt tocmai de neglijat.

(CITEȘTE ȘI: RĂZBOIUL DINTRE MANELIȘTI IA AMPLOARE! FLORIN SALAM, FĂCUT PRAF DE UN APROPIAT DE-AI LUI NICOLAE GUȚĂ)

Contactat de CANCAN.RO, Leo de la Strehaia a confirmat informația.

”Da, este adevărat! Am depus plângere la Poliție. Când el a avut nevoie, eu l-am ajutat, iar acum nici nu-mi mai răspunde la telefon, când eu am nevoie de el. Am fost lângă el, dar a uitat de mine. Ăsta e motivul pentru care i-am făcut plângere”, a mărturisit Leo de la Strehaia.

Disputa Florin Salam – Tzancă Uraganu – Dani Mocanu

Florin Salam avea să facă unele reproșuri pe pagina de socializare, în urmă cu câteva zile. I-ar fi acuzat, fără să le dea numele, pe Tzancă și pe Dani Mocanu, că-și postează banii pe rețelele de socializare.

„Vă salută al vostru șef la lăutari. Nu la șmecheri, nu la ăștia care ne-au crescut copiii, nu… Sunt prea simțit să vorbesc de cineva… Dar la ăștia de vă postați bani, vă dați voi așa, am și eu o vorbă pentru voi să vă intre bine în cap. M-am jurat pe voi, care v-am crescut… mi-e milă de voi… mă jur cu foc.

Vă arăt 50 de lei… Dacă faceți în 50 de vieți cu copiii voștri și cu nepoții voștri cât fac eu în 3 zile… Vă pup!… Stați cuminți cu banii ăia, că nu aveți nici talent, falsați. Dacă nu vă spun eu, cine să vă spună? Vă pup! Vă și bat când vreți voi. Sper că măcar copiii voștri să nu fie nesimțiți ca voi”, a spus Florin Salam.

(NU RATA: ÎNVÂRT PE DEGETE MAȘINILE SCUMPE! FLORIN SALAM ȘI ADI MINUNE, PRINTRE IUBITORII BOLIZILOR DE LUX)

Dani Mocanu i-a replicat dur lui Florin Salam. „Un mic anunț din partea mea pentru lăutarii care se referă la mine. Deci nu pentru oamenii din afară, ci pentru lăutarii care se referă la mine. Bă, dacă vă referiți la mine să-mi bag… în c… vostru.

Vă prind la evenimente, indiferent cu cine o să fiți voi și indiferent cu cine mergeți pe drum, și vă dau rușine și înjoseală de față cu toată lumea: cu mireasă, cu nași, cu ginerică, cu cine vreți voi…

Și cu lumea de pe lângă voi care vă protejează, cum ar fi. Băi, hai să vă spun ceva, pe mine nu m-a protejat nimeni niciodată pentru că eu sunt șmecher.

Dacă o căutați cu mine, să moară f… mea, dacă nu vă bat, să-mi bag… Ăștia care vă referiți la mine… Dacă nu vă referiți la mine, să vă dea Dumnezeu sănătate, vă pup”, a spus Dani Mocanu.

Iar Tzancă a intervenit și el. „Bravo, Dani Mocanu… ai zis bine… la ăștia care se referă la tine și nu au loc de pătrățica lor. Așa vorbesc și de mine și, una peste alta, e loc pentru toată lumea… Felicitările mele, Dani Mocanu”, a fost reacția manelistului.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.