Roxana Dobrițoiu, săltată de paznici într-un centru comercial: „Sunt revoltată”

„La mall, nu știu cum mi se întâmplă numai mie, dar după această pandemie, oamenii au ieșit mai răi. Sunt foarte revoltată. Am fost ieri în mall și am făcut un TikTok și mi s-a părut ceva normal. Nu numai artiștii, toți oamenii fac filmări în mall. Am mers entuziasmată și era și ziua mea. Într-adevăr în spatele meu era o mașină expusă în mall și a venit paznicul să îmi spună că nu am voie să mă filmez în dreptul ei.

Apoi tot aceeași persoană a venit să îmi spună că nu am voie să mă filmez în mall și am zis că de ce nu am voie să mă filmez. Mi-a spus că să nu îmi mai repete când vine iar. Deja îmi stricase vibe-ul că nu îmi mai ieșea filmarea. A venit iar paznicul și a zis că mă dă afară dacă mă filmez.

Eram lângă scările rulante, nici măcar într-un magazin. Am început să mă cert cu el și a văzut că nu are cu cine să se înțeleagă și mi-a spus că sunt nebună și am plecat. Când am ieșit din magazin am ieșit și din mall, am trecut prin parcare și am început să mă filmez iar.”, a spus Roxana Dobrițoiu la Antena Stars.