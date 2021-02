Roxana Dobrițoiu, primele declarații după ce a fost snopită de Denisa Despa: “A luat sticla și mi-a dat în cap, am ajuns la spital”.

Roxana Dobrițoiu a oferit în această după-amiază primele declarații despre loviturile încasate de la Denisa Despa, cea care i-a fost bună prietenă. Conform declarațiilor sale, relația lor s-a răcit după ce au avut o discuție aprinsă în urma unei petreceri la care au participat împreună și, unde, doar pe numele cântăreței a fost emisă o amendă uriașă pentru zădărnicirea coronavirusului.

Roxana Dobrițoiu, primele declarații după ce a fost snopită de Denisa Despa

Supărată că doar ea a fost taxată de polițiști dintre toți invitații, nepoata lui Adi de la Vâlcea a deschis acest subiect cu Denisa Despa, însă, reacția ei a uimit-o. Roxana Dobrițoiu susține că șatena i-a spus pe un ton tranșant că nu are timp de problemele ei și că nu este vinovată de ceea ce i s-a întâmplat. În urma acestor replici, cântăreața nu s-a mai implicat în relația cu fosta asistentă TV și, din nefericire, după un timp, când s-au revăzut, s-a produs un conflict care s-a lăsat cu vizite la spital.

“A trecut foarte mult timp, o lună și ceva, două. N-am mai vorbit cu Denisa, ne-am mai întâlnit din întâmplare o dată, dar n-am avut tangență. Am vrut să ies în oraș cu două prietene, ea nu era în grafic oricum, asta luni seara. După toate cele întâmplate, mi-am dat seama că totul a fost regizat de ea. Sun convinsă că a vrut să vină în oraș după mine cu intenția de a se întâmpla ceva. Am ieșit cu două prietene, prima dată ea a sunat-o pe una din ele să vină și ea după noi. Tipa respectivă m-a întrebat pe mine și i-am zis că nu am nimic cu ea, nu țin dușmănie, am fost ca surorile. Apoi Denisa i-a scris și celeilalte prietene ale mele și când a ajuns, ea i-a și spus prietenei mele: «Aaa, nu ai vrut să vin» . După ce a venit la masă, s-a văzut că nu a vrut să vină din prietenie, din start a sunat-o pe Bianca și m-a pus pe videocall și au vrut să facă mișto de mine amândouă, ele luau în râs chestia asta cu acea amendă. Eu m-am enervat foarte tare și am spus că pentru mine, banii au valoare. Eu m-am certat cu această fată pe video, ea a făcut intenționat acest videocall ca eu să-mi ies din fire și să mă cert cu prietena ei și s-a enervat ea”, a declarat artista în cadrul unui interviu oferit la Antena Stars.

Nu rata: Super-paranghelie de pandemie, cu interlopi și “vedete”. Roxana Dobrițoiu și “bombardiera” lui Florin Călinescu au fost două dintre invitatele “de marcă”

Pe una dintre filmările publicate se observă că, în timpul scandalului monstruos, Denisa Despa a lovit-o cu piciorul în față pe nepoata lui Adi de la Vâlcea.

“Eu i-am vorbit urât, într-adevăr și când am închis telefonul ea a sărit la bătaie și nimeni nu s-a așteptat la așa ceva, au venit și cei din spate și au încercat să o ia, dar tot dădea cu picioarele. Nu este prima dată, ea face asta mereu. Am ajuns la spital, a luat pur și simpli sticla și mi-a dat în cap. A spart un pahar și o farfurie, a fost un adevărat circ la acel restaurant. Eu cred că fata aceasta are o perioadă dificilă și nu mai face față cu propriul ei stres”, a mai povestit cântăreața, potrivit sursei citate mai sus.

Citește și: EXCLUSIV | Fosta asistentă TV și dansatoarea care l-a înnebunit pe Florin Călinescu au ajuns la cuțite: “Te prind și îți smulg extensiile”