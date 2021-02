Fosta asistentă TV și dansatoarea care l-a înnebunit pe Florin Călinescu au ajuns la cuțite. “Te prind și îți smulg extensiile”

Două dintre cele mai cunoscute ”fete de oraș” și-au declarat război. Fosta asistentă a lui Dan Capatos și dansatoarea care l-a înnebunit pe Florin Călinescu au ajuns la cuțite din cauza unui fost iubit. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, detaliile.

Prin intermediul celebrei adrese pont@cancan.ro, am intrat în posesia unor amănunte uluitoare legate de cea mai nouă controversă din lumea mondenă. Protagonistele, Ana Maria Mocanu și Denisa Despa.

Potrivit surselor noastre, între fosta asistentă de la Antena 1 și dansatoarea care l-a înnebunit pe Florin Călinescu cu prestația de pe scena de la ”Românii au talent” a izbucnit un conflict. Mărul discordiei dintre cele ”două fete de oraș” ar fi un ”mascul alfa”, nimeni altul decât ”fostul” Anei Mocanu.

„Dacă se întâlnesc prin oraș, o să se ciufulească rău”

După toate aparențele, Denisa Despa s-ar fi anturat cu fostul iubit a asistentei TV Ana Maria Mocanu, care s-ar fi declarat ”rănită în orgoliu” și i-ar fi declarat război sexoasei dansatoare. Între cele două protagoniste, amenințările ar fi curs în cascadă, în ultima perioadă. (VEZI ȘI: SCANDAL PENTRU UN MASCUL ÎNTRE ”PAMELA DE ROMÂNIA” & DANSATOAREA DE LA ”ROMÂNII AU TALENT”)

”E scandal mare între Ana și Denisa. Totul a pornit de la un bărbat, fostul Anei. S-a lăsat cu amenințări. Dacă se întâlnesc prin oraș, o să se ciufulească rău. Ana i-a transmis Denisei că o să îi scoată toate extensiile când o să se întâlnească”, ne-a declarat o sursă din anturajul „războinicelor”. “Te prind și îți smulg extensiile”, ar fi fost mesajul fără echivoc.

Denisa Despa, momente tensionate în club

În urmă cu ceva timp, D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor informații șocante legate de un moment controversat care s-a petrecut în unul dintre cele mai exclusiviste cluburi din Mamaia și în prim-planul căruia se află două dintre prezențele sexy din showbiz-ul românesc, Denisa Despa și Loredana Chivu.

Potrivit unei surse D.A.S, categoria A, sexy-dansatoarea care l-a înnebunit pe Florin Călinescu la ”Românii au talent” și „cea mai păcătoasă” asistentă TV au fost în centrul unei altercații. Totul s-ar fi petrecut în clubul Breeze din Mamaia. La un moment dat, o tânără care părea extrem de euforică s-ar fi împins în cele două dive. Din câte se pare, imediat după îmbrânceală, între cele trei fete a izbucnit un adevărat scandal. După ce și-au adresat mai multe replici acide, dansatoarea Denisa Despa, deranjată de gestul petrecăreței, ar fi reacționat violent și i-ar fi dat o palmă rivalei sale. (NU RATA: SUPER-PARANGHELIE DE PANDEMIE, CU INTERLOPI ȘI „VEDETE”. NEPOATA LUI ADI DE LA VÂLCEA ȘI „BOMBARDIERA” LUI FLORIN CĂLINESCU AU FOST DOUĂ DINTRE INVITATELE „DE MARCĂ”A)

Denisa Despa l-a pus pe gânduri pe Florin Călinescu

În urmă cu aproape doi ani, Florin Călinescu a trecut prin momente… dificile. Actorul a fost nevoit să își pună ochelarii pentru a urmări cu atenție sporită prestația artistico-erotică a dansatoarei Denisa Despa.

Senzuala dansatoare a venit cu un număr de dans provocator. Îmbrăcată foarte sumar, Denisa a demonstrat că are un control fantastic al mușchilor, executând câteva mișcări de dans inclusiv cu sânii, motiv suficient pentru ca Florin Călinescu să-și pună ochelarii. (NU RATA: AM PUS MÂNA PE FOTOGRAFII INTIME CU DANSATOAREA CARE L-A ÎNNEBUNIT PE FLORIN CĂLINESCU LA ”ROMÂNII AU TALENT”!)

”Parcă ești de la circa 14… Gazați-o, culcați-o la pământ! Încătușați-o! Distrugeți-i viitorul! După ce că mai avem vreo două-trei în țară… Ne-au tăiat pădurile, ne-au vândut fabricile, au privatizat tot… Au mai rămas Zamolxe, Babele și ea! Scumpa mea, mă plictisesc aici: cu viori, cu dansatori, cu coruri, cu tot felul de echilibristice… Of, dacă te-ai sublima într-o sticluță mică, ca-n Aladdin, să frec puțin și să spui: Da, stăpâne! Sunt aici! Îndeplinește-mi orice dorință!… De-o lună am scris textul ăsta și n-aveam cui să i-l spun”, a comentat Florin Călinescu.

