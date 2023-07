Roxana Hulpe a slăbit 40 de kilograme după naștere! Cum arată în prezent vedeta de la ProTV

Roxana Hulpe a născut o fetiță superbă în luna februarie a acestui an. Fericitul eveniment i-a schimbat complet viața știristei de la ProTV, dar cu toate acestea, aștepta cu nerăbdare să se întoarcă în fața telespectatorilor. Apariția sa pe micile ecrane i-a luat prin surprindere pe fani și asta pentru că, la doar câteva luni distanță, a reușit să își recapete silueta de dinainte de naștere. În cadrul unui interviu recent, vedeta a dezvălui cum a scăpat de kilogramele în plus.

Roxana Hulpe și soțul ei, Bogdan Rădulescu sunt în culmea fericirii de când au devenit părinți. Cei doi se bucură de fiecare moment petrecut alături de micuță, dar nu își neglijează nici viața profesională.

CITEȘTE ȘI: MOMENTUL ÎN CARE ROXANA HULPE A AFLAT CĂ E ÎNSĂRCINATĂ. CARE A FOST REACȚIA SOȚULUI EI: „CE A URMAT A FOST UN…”

La șase luni de la fericitul eveniment, Roxana Hulpe și-a reluat locul la pupitrul știrilor PRO TV, iar primele sale apariții au reușit să îi surprindă pe fani. După naștere, vedeta a mărturisit că avea aproape 100 de kg, dar a reușit să ajungă la 60, în aproximativ 6 luni, fără prea mari eforturi.

„În ziua în care am născut am avut 98 de kg, enorm, plecasem de la 55. Acum am ajuns la 60 de kg și mă simt excelent. Nu regret niciun kilogram, m-am bucurat în sarcină de tot și toate. Nu am ținut niciun regim acum, pur și simplu s-au dus rând pe rând. Corpul știe ce are de făcut.

Am revenit doar la jurnal în weekend, sâmbăta și duminica. Partea cu terenul am mai amânat-o puțin, așa că în timpul săptămânii sunt cu ea. Mi-a lipsit munca, mi-a fost dor de știri, de colegi și telespectatori. E important echilibrul acesta profesional/personal. Nu suntem doar mame, suntem și ceea ce am construit înainte de a da viață. Trebuie să avem grijă și de partea aceasta”, a declarat Roxana Hulpe în cadrul unui interviu.

Roxana Hulpe: „E important echilibrul acesta profesional/personal”

Roxana Hulpe a recunoscut că rolul de mămică a schimbat-o mult, însă îi era dor să se întoarcă la viața socială pe care o avea înainte. În ceea ce privește vacanța din această vară, vedeta mărturisește că nu și-a făcut prea multe planuri. Soțul ei este organizatorul festivalelor Untold, Cluj, și Neversea, Constanța, astfel este mai dificil să se gândească la o plecare în viitorul apropiat.

„Mi-a lipsit munca, mi-a fost dor de știri, de colegi și telespectatori. E important echilibrul acesta profesional/personal. Nu suntem doar mame, suntem și ceea ce am construit înainte de a da viață. Trebuie să avem grijă și de partea aceasta. Vara la noi e de muncă. Soțul meu e prins până la finalul lunii august cu cele mai mari festivaluri care se organizează la noi, în Constanța și la Cluj. Așa că, o vacanță în trei abia pe finalul lunii august și vom rămâne în țară de data aceasta.

Însă eu cu Zora ne petrecem vara la mare și la Cluj, la părinții mei, la aer curat și liniște. Planul e să facem o vacanță din fiecare zi, pentru că eu toată ziua sunt cu cea mică pe drumuri. E o bucurie noua viață, nu-mi rămâne decât să mulțumesc că am ajuns să trăiesc cea mai frumoasă perioadă”, a mai spus aceasta pentru Unica.ro.