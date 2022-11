Momentul în care Roxana Hulpe a aflat că e însărcinată. Care a fost reacția soțului ei: „Ce a urmat a fost un...”

Roxana Hulpe (32 de ani) trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Știrista de la Pro TV este însărcinată cu primul copil, pe care îl are cu soțul său, Bogdan Rădulescu. Într-un interviu acordat recent, jurnalista a dat din casă și a spus cum a aflat că va deveni mamă și care a fost reacția soțului ei, la aflarea veștii.

Roxana Hulpe este în al nouălea cer, după ce a aflat că va deveni mamă. Prezentatoarea Știrilor Pro TV a avut parte doar de lucruri bune în ultima vreme, când, în urmă cu aproximativ 2 luni a ales să-și unească destinul cu alesul inimii sale, Bogdan Rădulescu, manager Untold. El este și cel care i-a îndeplinit și cea mai mare dorință a jurnalistei, aceea de a deveni mamă.

Roxana este însărcinată în 6 luni și va avea o fetiță. De curând, jurnalista a vorbit despre momentul în care a aflat că este însărcinată, dar și despre reacția soțului ei la aflarea veștii.

Momentul în care Roxana Hulpe a aflat că este însărcinată

Știrista de la Pro TV a mărturisit că și-a dorit de mult timp să devină mamă, însă, nu a fost să fie. De ziua ei, și-a pus dorința de a avea un bebe, iar, la 48 de ore de la dorință, aceasta a devenit realitate.

„Pe 3 iunie însă, am simțit nevoia să fac un test de sarcină, pur și simplu asta am simțit, deși știam că e aproape imposibil, eu având și niște probleme. Zis și făcut: pozitiv. Eram la masa de prânz, într-un local din Mamaia, evident că nu m-am abținut, soțul meu vorbea la telefon și i-am așezat testul în față. S-a blocat, a tras niște aer proaspăt de pe plajă, unde a mers singur, iar ce a urmat a fost un val de bucurie și dragoste. Așa a fost să fie, la 48 de ore de la suflatul în lumânări, dorința avea deja formă clară”, a mărturisit Roxana Hulpe, pentru Viva!

Cum a reacționat soțul ei când a aflat că va deveni tătic

Tot în cadrul interviului, jurnalista a descris cu lux de amănunte, reacția soțului la aflarea veștii că vor deveni părinți.

„A fost ceva de genul: el, cu ochii în lacrimi, «ies la o plimbare pe plajă, revin!». S-a și întors. Hahaha! Pe 1 iunie anul acesta, de ziua mea de naștere, am organizat o petrecere la mare, în Constanța, pe plajă, cu toți oamenii dragi mie. Am purtat o rochie albă lungă, o prietenă mi-a adus o coroniță cu flori albe, totul era minunat. Invitații ne felicitau pentru petrecere, părea că e o mini nuntă și s-a glumit mult pe această temă. La miezul nopții, când am primit tortul și am suflat în lumânări, mi-am zis în gând: «Doamne, poate anul acesta vine un bebe!». Apoi, am dansat până la răsărit desculță și am sărit încontinuu.

Următoarele două zile la plajă, am rămas în gașca restrânsă, iar prietenele mele glumeau că am putea organiza și un baby shower acum. Această idee a venit de nicăieri, nu ne propuseserăm verbal niciuna să avem copii în următoarele zile, era un plan pe următoarele luni bune”, a mai spus Roxana, pentru sursa menționată anterior.