Picioarele ei lungi și trupul bine lucrat atrag privirile oricărui bărbat! Nu însă și atunci când iubitul e prin preajmă. Asta pare să fi simțit Roxana Ilie, zilele trecute, pe plajă. CANCAN.RO a surprins-o pe vedetă în timp ce era atent supravegheată de iubit, dar nu părea deloc deranjată.

Zilele toride de vară au determinat-o pe Roxana Ilie să-și convingă iubitul să plece, din nou, la mare. Mamaia Nord a fost destinația. De cum au ajuns, șatena s-a schimbat rapid într-un costum de baie format din două piese și s-a așezat pe șezlong, spre bucuria domnilor prezenți pe aceeași plajă.

În zadar a „încercat” Roxana să-și convingă iubitul să-i urmeze exemplul, căci bărbatul a părut de neînduplecat. A preferat să stea îmbrăcat, în fața ei, parcă pentru a o păzi de eventualii pretendenți.

Suprinzător este faptul că fotomodelul nu a părut deloc deranjat de acest lucru. Micile discuții pe care le-au purtat au făcut-o în repetate rânduri și mai mult să zâmbească.

Roxana Ilie, de pe podiumul Miss la evenimente caritabile

Roxana Ilie s-a remarcat în anul 2008, atunci când câștiga trofeul Miss Litoral. Mai are în palmares și trofeul de Miss Earth Romania 2009. Timpul a trecut, Roxana s-a reprofilat. Se implică în diferite evenimente caritabile.

”Africa m-a marcat imens de mult. Am trăit niște experiențe foarte ciudate acolo. Începând de la mâncat, dormit, îmbrățișat copii care erau plini de infecții care supurau și așa mai departe, dar bucuria mea sufletească este pentru că am acordat ajutor medical unui număr de 3-4.000 de copii și pe lângă asta am hrănit aproape 20.000 de oameni.

A fost o muncă titanică. Am dormit undeva la 3-4 ore pe noapte, dar a meritat”, avea să povestească Roxana.

Cum a ajuns acolo? „Printr-o familie din Dakar care are o organizație caritabilă în Senegal. Am fost undeva la 400 de kilometri de Dakar, într-un sat micuț”, a dezvăluit ea în urmă cu ceva timp.

