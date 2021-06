Roxana Ionescu, detalii neștiute de la nunta cu Tinu Vidaicu: ”A fost ca un vis”

Roxana Ionescu a dezvăluit detalii neștiute de la nunta cu Tinu Vidaicu. În luna februarie a acestui an, cei doi au sărbătorit un an de la cununia civilă. Iar, pe 12 iunie, Roxana și Tinu s-au cununat și în fața lui Dumnezeu.

Pandemia le-a stricat planurile și cei doi au fost nevoiți să amâne momentul, însă sâmbătă, 12 iunie, au ajuns și în fața altarului. Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu s-au cununat religios în mare secret la Catedrala Metropolitană din Timișoara!

Cei doi au ajuns în fața altarului, după opt ani de relație. Au petrecut trei zile și trei nopți alături de familie și prieteni apropiați, însă… chiar și așa, Roxanei Ionescu i s-a părut că evenimentul a trecut mult prea repede. (CITEȘTE ȘI: ROXANA IONESCU, TRIMISĂ ÎN ȘOMAJ DE PROPRIUL SOȚ. CÂȚI BANI A CÂȘTIGAT „MAMA NATURĂ”, ÎN 2020, DIN AJUTORUL SOCIAL)

De la party nu au lipsit Giulia Anghelescu, Vlad Huidu, Ștefania, Speak și Mihai Bendeac.

”Nunta a avut loc în weekend. A fost cea mai frumoasă zi din viața noastră. A fost ca un vis care a durat foarte repede, deși nunta a durat trei zile și trei nopți, am avut oameni minunați lângă noi. Eu și Tinu eram împreună de 8 ani. Nunta a avut loc la Timișoara, la Catedrală ne-am căsătorit, apoi am mers la o sală unde am petrecut.

Noi avem două cluburi in Timisoara, dar nu am făcut acolo petrecerea, Nu a plecat nimeni în patru labe de acolo. Noi, la club, avem niste shot-uri renumite cu struguri, pe care le-am adus la acest club (n.r. clubul unde s-a ținut petrecerea). Luna de miere poate va avea loc la iarnă. Ne dorim un copil, așteptăm foarte tare momentul acesta”, a spus Roxana Ionescu în cadrul emisiunii ”La Măruță”.

Roxana Ionescu, mesaj emoționant pentru soțul ei

Roxana Ionescu a optat pentru o rochie de mireasă cu un design cu totul și cu totul special, care i-a pus silueta în evidență, iar în mână ținea un buchet superb de flori albe. Tinu Vidaicu a îmbrăcat un costum de culoare bej, cu cămașă albă în cea mai importantă zi din viața lui. Ambii radiau de fericire, iar Roxana Ionescu a publicat un mesaj emoționant din ziua nunții cu Tinu Vidaicu. (VEZI ȘI: ROXANA IONESCU ȘI TINU VIDAICU SUNT NAȘII GABRIELEI PRISĂCARIU ȘI AI LUI DANI OȚIL! CUM AU FOST DAȚI DE GOL CEI 4 BUNI PRIETENI)

”Sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit astăzi. Te iubesc, soțul meu?”, a scris Roxana Ionescu. După ceremonia religioasă, mirii au petrecut alături de prieteni și familie la restaurant.